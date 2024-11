Long An tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông 22/11/2024 06:43

Tối 21-11, tại huyện Bến Lức (Long An), Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Long An đã tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2024 với chủ đề “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”.

Gia đình các nạn nhân chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An gửi lời thăm hỏi đến gia đình các nạn nhân và người bị TNGT.

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra 296 vụ TNGT. Ảnh: HD

Theo ông Nguyễn Minh Lâm, năm An toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” cũng là năm thứ 13 tỉnh tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT.

Đây là dịp để bày tỏ niềm tiếc thương và tưởng nhớ những người không may mắn trong các vụ TNGT, đồng thời chia sẻ nỗi mất mát và gánh nặng với người thân của các nạn nhân.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại Lễ tưởng niệm. Ảnh: HD

Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn xảy ra 296 vụ TNGT, khiến 186 người tử vong và 162 người bị thương.

Qua buổi lễ này, ông Nguyễn Minh Lâm kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân, cùng toàn thể nhân dân hãy nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật ATGT. Đồng thời, hãy chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của các nạn nhân và gia đình nạn nhân TNGT.

"Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội giao thông an toàn, tôn trọng luật lệ, và hình thành văn hóa khi tham gia giao thông. Điều này bắt đầu từ những hành vi nhỏ nhất của mỗi người khi ra đường, để những nỗi đau không đáng có này không còn là ám ảnh đối với các gia đình, không còn là gánh nặng cho xã hội"- ông Nguyễn Minh Lâm nói.