(PLO)-Những câu chuyện đau lòng, mất mát do tai nạn giao thông được chia sẻ tại Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở mỗi người hãy tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông.

Tối ngày 21-11, tại huyện Đức Hòa, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Long An tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2023 với chủ đề “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”.



Quang cảnh buổi Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Ảnh: HUỲNH DU

Đây là một sự kiện đặc biệt hằng năm, là dịp để mọi người bày tỏ niềm thương xót với những người không may gặp nạn khi tham gia giao thông. Lễ tưởng niệm cũng là dịp nhắc nhở mỗi người trong cộng đồng về trách nhiệm xây dựng xã hội giao thông an toàn.

10 tháng đầu năm 2023, Long An xảy ra 130 vụ tai nạn giao thông, tăng 41,3% so cùng kỳ năm 2022. Ảnh: HUỲNH DU

Qua thống kê của Ban ATGT tỉnh, 10 tháng đầu năm trên toàn tỉnh xảy ra ở mức cao (tăng 41,3% so cùng kỳ 2022), cụ thể: số vụ 130 vụ, số người chết 92 người, số người bị thương 62 người.

Gia đình nạn nhân tử vong do TNGT chia sẻ nỗi đau. Ảnh : HUỲNH DU

TNGT cướp đi sinh mạng và để lại nhiều hậu quả nặng nề đối với gia đình và xã hội. Việc tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT nhằm chia sẻ nỗi đau với gia đình, người thân các nạn nhân và cộng đồng, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bày tỏ niềm thương xót đối với những người không may thiệt mạng do TNGT.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại buổi tưởng niệm. Ảnh: HUỲNH DU

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út gởi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT.

Đồng thời kêu gọi các cơ quan hữu quan của Nhà nước các cấp, các đơn vị, các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân hãy nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông để cho niềm vui, hạnh phúc, an toàn và bình yên trọn vẹn đến với mỗi người dân khi tham gia giao thông.

Tất cả chúng ta phải nhận thức rõ, tự giác hành động, tự giác chấp hành pháp luật giao thông để xã hội không còn cảnh con mất cha, vợ mất chồng, gia đình mất đi những người thân yêu nhất của mình.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi tất cả mọi người cùng xây dựng một xã hội giao thông an toàn. Ảnh: HUỲNH DU

Qua buổi lễ này, chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út gửi gắm tới tất cả mọi người với thông điệp “Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông - Hành động vì những người đang sống” mà còn kêu gọi tất cả mọi người cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, tôn trọng luật giao thông, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông, từ chính những hành vi nhỏ nhất của mình mỗi khi ra đường, để những nỗi đau không đáng có này sẽ không còn là nỗi ám ảnh các gia đình, không còn là một gánh nặng với xã hội.

Tại buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân, cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang dành một phút mặc niệm bày tỏ niềm xót thương các nạn nhân tử vong do TNGT. Bên cạnh đó, chương trình cũng dành thời gian chia sẻ với các gia đình và nạn nhân bị TNGT.

Ban an toàn giao thông tỉnh trao quà cho gia đình có người thân do TNGT. Ảnh: HUỲNH DU

Dịp này, Ban An toàn giao thông tỉnh trao quà cho 10 gia đình gặp nhiều khó khăn khi có người thân do TNGT./.

HUỲNH DU