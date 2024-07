Lý do The Beverly Solari được giới đầu tư ráo riết săn lùng 05/07/2024 15:46

Tâm điểm đầu tư sáng giá mang đậm chất sống Mỹ

Từ khi ra mắt, The Beverly Solari liên tục tạo sức nóng trên thị trường địa ốc bởi phong cách độc đáo lấy cảm hứng từ miền Tây nước Mỹ. Chất sống phóng khoáng của xứ sở cờ hoa được chủ đầu tư tái hiện qua chuỗi tiện ích đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố mới Thủ Đức.

Điểm nhấn chính của dự án là Quảng trường trung tâm Golden Eagle rộng lớn vừa khai trương ngày 21-6. Ngay trong ngày đầu mở cửa, khu vực này đã thu hút đông đảo cư dân và du khách đến tham quan hồ nước Eagle rộng hơn 2.000 m2, chiêm ngưỡng khuôn viên được thiết kế theo hình chim đại bàng sải cánh bay. Lượng du khách đổ về ngay trong ngày khai trương đã bảo chứng cho tiềm năng kinh doanh và đầu tư sáng giá tại The Beverly Solari.

Quảng trường trung tâm Golden Eagle tô điểm thêm chất sống phóng khoáng, tự do theo phong cách Mỹ tại The Beverly Solari.

Không chỉ sở hữu những tiện ích trong nội khu đẳng cấp, The Beverly Solari còn hưởng trọn hệ sinh thái “all-in-one” hiện đại, sẵn có của đại đô thị Vinhomes Grand Park. Ngay dưới chân tòa nhà là tâm điểm mua sắm - vui chơi - giải trí gồm Quảng trường trung tâm Golden Eagle, Đại lộ “triệu đô” Rodeo và TTTM Vinhomes Mega Mall, tạo nên “tam giác vàng” thương mại, thu hút hàng nghìn du khách mỗi ngày.

Sân golf đẳng cấp tại Vinhomes Grand Park góp phần làm phong phú thêm đời sống cư dân, đa dạng trải nghiệm cho du khách.

Đặc biệt, một “vũ trụ” tiện ích vui chơi, mua sắm, thể thao, trường học, chăm sóc sức khỏe, văn phòng đã và sẽ hội tụ xung quanh dự án như Công viên 36 ha hàng đầu Đông Nam Á, công viên vui chơi giải trí VinWonders đầu tiên tại TP.HCM cùng sân golf 2 tầng 36 slots sắp ra mắt. Tiện ích thể thao thời thượng ngay bên nhà, góp phần làm phong phú thêm đời sống cư dân, đa dạng trải nghiệm cho du khách. Bên cạnh đó còn phải kể đến đại lộ Manhattan Glory sầm uất, hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool, Bệnh viện Đa khoa Vinmec,… đang dần hình thành.

Hiện khách hàng cũng đang háo hức đón chờ ngày 6-7, với sự kiện khai trương căn hộ mẫu tại The Beverly Solari cùng site tour thăm quan dự án, trong đó có điểm đến mới là sân golf, dự kiến sẽ ra mắt trong mùa hè năm nay. Sự kiện sẽ giúp các chủ nhân tương lai hình dung được tổ ấm của mình khi sinh sống tại The Beverly Solari. Các nhà đầu tư thấy rõ được tiềm năng kinh doanh tại những căn hộ cao cấp, đa phong cách.

Anh Kevin Nguyen, một nhà đầu tư kinh nghiệm tại TP Thủ Đức, cho biết The Beverly Solari đã lọt tầm ngắm của anh ngay khi mới ra mắt thị trường. Sau nhiều năm sinh sống ở San Francisco, Mỹ, nhà đầu tư này chia sẻ luôn mong muốn tìm sản phẩm lấy cảm hứng từ xứ sở cờ hoa bởi tính độc đáo hiếm có trên thị trường TP.HCM.

“Sở hữu sản phẩm tại The Beverly Solari, tôi đã nắm chắc một suất đầu tư đầy tiềm năng, dù là cho thuê hay là để ở. Dự án sở hữu quá nhiều tiện ích đẳng cấp, chưa kể chất sống Mỹ lần đầu tiên có trong một dự án tại TP.HCM”, anh Kevin Nguyen cho hay.

Nguồn cung khan hiếm, dự án sắp bàn giao với chính sách hấp dẫn “lên ngôi”

Bà Hương Giang, đại diện một sàn giao dịch có trụ sở tại TP Thủ Đức, số dự án mở bán mới tại TP HCM thời gian qua chỉ như muối bỏ bể. Nguồn cung nhỏ giọt khiến các dự án hiện hữu càng đắt giá. Đặc biệt, giới đầu tư liên tục tìm mua các sản phẩm sắp bàn giao trong khu đô thị hạ tầng đồng bộ để đảm bảo an toàn cho dòng vốn cũng như khả năng khai thác kinh doanh liền tay.

“Thương hiệu chủ đầu tư và chính sách bán hàng cũng là tiêu chí quan trọng được nhiều nhà đầu tư ưu tiên”, bà Giang cho biết.

Cũng theo bà Giang, hiện The Beverly Solari đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí khắt khe mà giới đầu tư tìm kiếm. Là phân khu cao tầng thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park, sức hấp dẫn The Beverly Solari đến từ thương hiệu chủ đầu tư Vinhomes với bề dày kinh nghiệm phát triển các đại đô thị đáng sống bậc nhất. Loạt phân khu ra mắt trước đó tại Vinhomes Grand Park đều hút khách, có tính thanh khoản cao như The Rainbow, The Origami, The Manhattan… đã bảo chứng cho tiềm lực vững mạnh và uy tín của chủ đầu tư và dự án.

The Beverly Solari sở hữu “tam giác vàng” gồm TTTM Vincom Mega Mall, Quảng trường Golden Eagle và Đại lộ “triệu đô” Rodeo.

The Beverly Solari không chỉ sở hữu phong cách độc đáo, tích hợp đa dạng các tiện ích nội ngoại khu mà còn rất khan hiếm với số lượng sản phẩm giới hạn. Hiện số lượng căn hộ, shop khối đế tại cả hai tiểu khu The Tropical và The Oasis còn rất ít sau thời gian được giới đầu tư ráo riết săn lùng.

Đặc biệt, The Beverly Solari là dự án hiếm hoi thời điểm này được hỗ trợ vay tối đa đến 100% giá bán với lãi suất 0% trong 18 tháng. Khách hàng được ân hạn nợ gốc kể từ ngày giải ngân đầu tiên lên đến 48 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn.

Nếu lựa chọn vay 80%, khách hàng cũng được hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 24 tháng. Với phương án thanh toán theo tiến độ, khách mua cũng chỉ phải trả 50% giá trị căn hộ trong 12 tháng với 4 lần, mỗi lần 10-15%.

“Những gì tiềm năng, đẳng cấp nhất của một sản phẩm đầu tư theo phong cách Mỹ đều hội tụ tại The Beverly Solari. Đó là lý do sản phẩm này được giới đầu tư ví như “gà đẻ trứng vàng” trên thị trường địa ốc”, bà Hương Giang nói.

Với loạt ưu thế về tính độc đáo, tiện ích đẳng cấp, chính sách bán hàng hấp dẫn, tiến độ nhanh chóng sắp bàn giao, The Beverly Solari trở thành tâm điểm thu hút mọi nhà đầu tư sành sỏi đổ về phía Đông TP.HCM, nắm bắt cơ hội sở hữu bất động sản hạng sang giữa lúc thị trường bước vào chu kỳ phát triển mới.