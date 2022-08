Lý Hùng hội ngộ 3 người tình màn ảnh: Diễm Hương, Mộng Vân, Thanh Trúc

(PLO)- Hãy nói cho tôi điều ước của bạn với sự tham gia của Ji Chang Wook, Choi Soo Young, Sung Dong Il, Won Ji An, nhằm chiêu đãi người hâm mộ yêu thích dòng phim chữa lành.

(PLO)- Tạo được sự tò mò khi vừa rục rịch bấm máy, Cù lao xác sống (Lost In Mekong Delta) đã chính thức ra mắt những hình ảnh đầu tiên thông qua teaser đầy ma mị, hoành tráng.

14/08/2022 13:39

(PLO)- Lần thứ 3 trở lại màn ảnh sau Get Out và Us, đạo diễn tài ba Jordan Peele hứa hẹn sẽ đem đến trải nghiệm điện ảnh có một không hai với siêu phẩm mới nhất - Không (tựa gốc: Nope).