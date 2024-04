Man City may mắn nhờ ‘trò tung đồng xu’ 29/04/2024 10:43

(PLO)- HLV Pep Guardiola tuyên bố nỗ lực giành chức vô địch Premier League của Man City vẫn đi đúng hướng sau chiến thắng 2-0 trước Nottingham Forest nhưng ông thừa nhận đội bóng của mình may mắn tại sân City Ground.

Đêm qua và rạng sáng nay 29-4, Man City đã đánh bại chủ nhà Nottingham Forest với tỉ số 2-0 theo cách đầy khó khăn trên sân City Ground ở vòng 35 Premier League, trong đó Erling Haaland vào sân từ ghế dự bị ghi bàn thứ 21 trong mùa giải.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola thừa nhận Manchester City đã gặp vận may với một tuyên bố kỳ lạ về trò tung đồng xu. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định nỗ lực vượt mặt Arsenal để vô địch Premier League của Man City vẫn đi đúng hướng. Hiện Man City đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội đầu bảng Arsenal 1 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu.

Pep Guardiola khẳng định Man City đang đi đúng hướng trong cuộc đua vô địch Premier League với Arsenal. ẢNH: GETTY

Trong trận đấu thứ 300 tại Premier League của Pep Guardiola, Man City đã chơi dưới mức tốt nhất của họ và nếu không có hai pha bỏ lỡ tồi tệ của Chris Wood, Man xanh đã phải trả giá đắt. Các bàn thắng của Josko Gvardiol và Erling Haaland có nghĩa là Man City vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Nếu thắng cả 4 trận còn lại, Man City sẽ là đội bóng Anh đầu tiên trong lịch sử vô địch Premier League 4 lần liên tiếp.

HLV Pep Guardiola của Man City cho biết sau trận đấu: “Chúng tôi thật may mắn vì sân khô và cứng. Với điều kiện sân tốt hơn, lẽ ra họ đã ghi bàn. Không có gì sai trái cả nhưng thực tế là sân khô ráo đã giúp ích cho chúng tôi.

Chúng tôi thật may mắn, họ không thể tiếp xúc tốt với bóng vì mặt sân. Trận đấu này rất nguy hiểm, giống như trò tung đồng xu. Đó là lý do khiến họ bỏ lỡ những cơ hội có được. Chúng tôi thật may mắn khi mặt sân ở trong tình trạng như vậy".

Pep Guardiola ví von về trò tung đồng xu để thừa nhận Man City gặp may mắn trước Nottingham Forest. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola tiếp tục: "Nó còn hơn cả khó khăn. Một trận đấu khó khăn như vậy, nhưng chúng tôi biết điều đó, đến đây luôn khó khăn. Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều nhưng cuối cùng, chúng tôi sẽ giành được mục tiêu. Áp lực nằm ở cách bạn chơi. Nếu bạn chơi tốt và kiểm soát trận đấu thì mọi người nói bạn không cảm thấy áp lực. Nếu bạn chơi tệ, mọi người nói bạn cảm thấy áp lực”.

Các bàn thắng của Josko Gvardiol và Erling Haaland đã giúp Man City đạt mục tiêu 3 điểm nhưng Pep Guardiola thừa nhận có những lo ngại lớn về chấn thương của thủ môn Ederson. “Mọi chuyện có vẻ không ổn,” Pep Guardiola nói khi được hỏi về Ederson, “Ngày mai chúng ta sẽ gặp bác sĩ.”

Trong khi đó, Erling Haaland chỉ ghi được 2 bàn ở Premier League kể từ ngày 3-3. Ở trận này, anh vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 cho Man City. Haaland đã vươn lên dẫn đầu danh sách Chiếc giày vàng dành cho vua phá lưới Premier League với 21 bàn thắng, hơn Cole Palmer của Chelsea 1 bàn. Tiền đạo người Na Uy đã ghi 32 bàn trên mọi mặt trận mùa này.

Haaland vào sân từ ghế dự bị và ghi 1 bàn thắng. ẢNH; GETTY

Erling Haaland cho biết: “Đó là một chiến thắng quan trọng, đó là điều quan trọng nhất. Chúng tôi làm như thế nào không quan trọng, quan trọng là chiến thắng. Điều quan trọng nhất là không suy nghĩ, đặc biệt là trong những thời điểm này. Thành thật mà nói, nếu bạn nghĩ quá nhiều, bạn sẽ phát điên trong đầu, vì vậy hãy thư giãn và tận hưởng”.

HLV Nuno Espirito Santo của Nottingham Forest cho biết câu lạc bộ hy vọng sẽ biết được kết quả kháng cáo án phạt trừ 4 điểm trong những ngày tới vì vi phạm các quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững của Premier League. Nottingham Forest đang xếp thứ 17 Premier League với 26 điểm, hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

Nottingham Forest bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn trong trận gặp Man City. ẢNH: REUTERS

HLV Nuno Espirito Santo của Nottingham Forest chia sẻ: "Tất cả chúng tôi đang chờ đợi quyết định đó. Chúng tôi hy vọng nó đến sớm để chúng tôi có thể đối mặt với thực tế. Chúng tôi không biết chính xác mình đang có bao nhiêu điểm - 26, 28 hoặc 30. Hãy chờ xem. Nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn không chỉ cho chúng tôi, mà cho tất cả mọi người, cho cả giải đấu”.