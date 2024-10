Man City thắng khó, lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League 26/10/2024 23:07

Được đánh giá rất cao so với đối thủ nhưng Man City chỉ có thể thắng tối thiểu 1-0 trước Southampton ở vòng 9 Premier League trên sân nhà Etihad.



Bước vào trận đấu, Man City tổ chức đội hình tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc, trước sức ép quá lớn của chủ nhà, Southampton chỉ biết co cụm phòng ngự số đông.

Ngay phút thứ 5, xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, Nunes căng ngang vào vòng cấm, Erling Haaland tì đè mạnh mẽ, loại bỏ trung vệ Southampton để dứt điểm, bóng đập đất đi vào lưới, 1-0 nghiêng về Man City.

Erling Haaland có bàn thắng thứ 11 ở mùa giải này cho Man City ở Premier League. Ảnh: Getty

Có bàn thắng dẫn trước, Man City dễ dàng kiểm soát thế trận, bị dẫn bàn nhưng Southampton không thể đẩy cao đội hình vì không có bóng để triển khai. Phút 27, từ pha tấn công trung lộ, Savinho có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 nhưng tiền đạo cánh của Man City chơi quá cá nhân nên cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Trước hàng thủ số đông của đội khách, Man City cũng rơi vào bế tắc để tìm bàn thắng nhân đôi cách biệt. Erling Haaland bị kèm chặt hơn sau khi sút tung lưới Ramsdale. Phút 44, Kovacic thử vận may bằng cú sút uy lực ngoài vòng cấm, tiếc là không thể thắng được thủ thành Ramsdale.

Sau gần 45 phút bị ép sân và không thể tung ra cú sút nào, cuối cùng Southampton cũng có cơ hội đầu tiên, phút 45+1, Archer phá bẫy việt vị thành công để đối mặt với Ederson, tiếc là pha dứt điểm cuối cùng trúng xà ngang ra ngoài.

Man City gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ đông người của Southampton. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, Man City tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công, phút 50, lần lượt Gvadiol và Haaland thay nhau dứt điểm nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ hai tầng của Southampton. Phút 52, Haaland chạy chỗ thông minh sau đường chuyền của Nunes, trong vòng 5m50 tiền đạo Man City dứt điểm chệch cột dọc đáng tiếc.

Khoảng cách 1 bàn không an toàn cho Man City, chính vì vậy HLV Pep Guardiola cho học trò dâng cao, bóng chủ yếu lăn trước khu vực 16m50 của Southampton. Do đẩy cao đội hình, suýt chút nữa Man City phải nhận trái đắng, phút 75, xuất phát từ pha phản công nhanh, Armstrong tung cú sút nguy hiểm trong vòng cấm, may cho Man City khi thủ thành Ederson đã đẩy bóng ra ngoài.

10 phút cuối trận, Southampton chấp nhận mạo hiểm dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số nhưng một mình Armstrong trên hàng công quá đơn độc.

Chỉ phải nhận 1 bàn thua trên sân Etihad được xem là thành công của Southampton. Ảnh: Getty

Phút 90+5, Phil Foden tung đường chọc khe chính xác để Erling Haaland băng lên đối mặt với thủ thành Ramsdale, tiếc là cú sút cuối cùng không thể đưa bóng vào lưới.

Kết thúc trận đấu, Man City thắng khó 1-0 trước Southampton, với 3 điểm có được ở vòng đấu này, The Citizens tạm thời leo lên ngôi đầu bảng Premier League với 23 điểm, còn Southampton tiếp tục chìm sâu dưới bảng xếp hạng.

Kết quả các trận đấu còn lại, Leicester City bất ngờ thua Nottingham Forest 1-3 trên sân nhà, Aston Villa hòa Bournemouth 1-1, Brentford thắng Ipswich Town 4-3, còn Wolves hòa Brighton 2-2.