Siêu sao Messi: “Một ngày ở PSG là mỗi ngày phiền não và kém vui của tôi” 01/03/2025 14:27

Siêu sao Messi đã tiết lộ như thế về đội bóng cũ của anh PSG.

Siêu sao Messi nói: “Mỗi ngày ở PSG là ngày kém vui, bực bội của tôi vì mọi thứ trống rỗng và không như mong đợi”.

Siêu sao Messi tiết lộ mỗi ngày ở PSG là một ngày chán chường của anh. Ảnh: S.E

Hai năm về trước, siêu sao Messi rời PSG đặt bút ký với Inter Miami mà tờ New York Times (một tờ báo chính trị xã hội có tầm ảnh hưởng nhất nước Mỹ) đánh giá đó là sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ trong vòng 1 thập niên qua. Cũng chính nhờ siêu sao Messi mà nước Mỹ nói riêng cùng với Canada và Mexico nói chung thuận lợi trong cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2026.

Các tiền bối của siêu sao Messi như Pele, George Best, Eusebio, Johan Neesken, Johan Cruyff, Bobby Charlton từng sang Mỹ chơi bóng. Ảnh: S.E

Và cũng chính sự hiện diện của siêu sao Messi mà nền bóng đá Mỹ như luồng gió mới tươi tắn lại sau nhiều năm người Mỹ nguội lạnh với bóng đá.

Siêu sao Messi nói với AppeMusic: “Ngày tôi đến với PSG đó là ngày tôi tìm mọi cách tháo chạy càng sớm càng tốt vì nó mang lại cho tôi quá nhiều thất vọng và chán chường. Chính sự thiếu cân nhắc tìm hiểu đội bóng thủ đô Paris làm tôi có nhiều hụt hẫng để cuối cùng tôi đưa ra một quyết định độc lập mà không có sự tư vấn. Ở PSG, mỗi ngày trôi qua cũng là mỗi ngày vô nghĩa và không hạnh phúc của chính bản thân tôi”.

Cũng tiết lộ với Apple Music, siêu sao Messi mô tả: "Ngoài những lúc tập luyện và thi đấu, cuộc sống của tôi ở đó thật vô vị và nhàm chán, tôi không cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Hai năm ở PSG là hai năm chẳng lấy gì làm thú vị với tôi. Ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, tôi cảm thấy thật khó hòa nhập với sống nơi đó”.

Cũng theo siêu sao Messi thì bây giờ mọi thứ đã đâu vào đấy, anh phải biết hài lòng với những gì mình đang có và đang ở. Anh phải tập yêu thích những thứ quanh mình, phải thích những buổi tập luyện cùng đồng đội, nơi đó đồng đội, những người xung quanh, bạn bè, đồng đội, người thân lại quý mến anh, quý mến gia đình anh nên phải học cách hài lòng với cuộc sống.

Chuyện siêu sao Messi phát biểu vậy suy cho cùng đôi lúc cũng là cảm giác chung của một con người đến một nơi mới khi mọi thứ còn chưa quen thuộc và vào guồng.

Bang Florida là nơi đông dân gốc Argentina nhất nước Mỹ với 100 ngàn người định cư ở đó, nó như một Argentina thu nhỏ, đầy đủ phong tục, món ăn Argentina...

Trước đây, Pele rời Santos sang New York Cosmos chơi 2 năm (1975- 1977) rồi quay về, “hoàng tử" Franz Beckenbauer của Đức cũng đến New York Cosmos từ năm 1977 đá 2 năm rồi về. Tương tự Johan Neesken, Johan Cruyff của Hà Lan, George Best (Ireland, siêu sao của MU), Eusebio (Bồ Đào Nha), Bobby Charlton của Anh cũng đến Mỹ kiếm tiền không quá 2 năm rồi quay về quê hương.

Liệu siêu sao Messi có theo vết xe đổ của các tiền bối khi hợp đồng của anh với Inter Miami hết hạn sau mùa này ở Mỹ.