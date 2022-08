Man United và Ronaldo bị ghét nhiều nhất

Các cầu thủ Manchester United chiếm 8 trong số 10 ngôi sao được nhắm đến nhiều nhất, với Ronaldo, Harry Maguire và Marcus Rashford đã nhận được hơn 20.000 tweet lăng mạ. Nghiên cứu của Ofcom và Viện Alan Turing cho thấy hàng trăm tweet lạm dụng được gửi đến các cầu thủ bóng đá suốt ngày đêm.

Ten Hag cho Ronaldo ngồi ghế dự bị (PLO)- Cristiano Ronaldo được cho là sẽ bắt đầu trận đấu mở màn Premier League mùa giải 2022-2023 của Manchester United trên băng ghế dự bị trong bối cảnh tương lai của anh ở CLB vẫn chưa chắc chắn.

Con số này tương đương với gần 60.000 tin nhắn lăng mạ nhắm vào các cầu thủ Premier League chỉ trong nửa đầu mùa giải trước - trung bình là 362 tin nhắn mỗi ngày, hoặc cứ bốn phút lại có một tin nhắn.

Đáng kinh ngạc là một trong 12 cuộc tấn công này (8,6%) nhắm mục tiêu vào chủng tộc của người cầu thủ hoặc một đặc điểm được bảo vệ khác.

Dự luật An toàn Trực tuyến ra mắt có khả năng đưa ra các quy tắc cho các trang web và ứng dụng như mạng xã hội, công cụ tìm kiếm và nền tảng nhắn tin - cũng như các dịch vụ khác mà mọi người sử dụng để chia sẻ nội dung trực tuyến.

Kevin Bakhurst, Giám đốc nhóm Phát thanh Truyền hình và Nội dung Trực tuyến của Ofcom, cho biết: “Những phát hiện này làm sáng tỏ mặt tối của hậu trường môn thể thao vua. Lạm dụng trực tuyến không có chỗ đứng trong thể thao, cũng như trong xã hội rộng lớn hơn, và việc giải quyết nó đòi hỏi nỗ lực của cả nhóm.

Các công ty truyền thông xã hội không cần đợi luật mới để làm cho các trang web và ứng dụng của họ an toàn hơn cho người dùng. Khi chúng tôi trở thành cơ quan quản lý về an toàn trực tuyến, các công ty công nghệ sẽ phải thực sự cởi mở về các bước họ đang thực hiện để bảo vệ người dùng. Chúng tôi sẽ mong đợi họ thiết kế các dịch vụ của họ với sự an toàn.

Giới cổ động viên chân chính cũng có thể đóng một vai trò tích cực trong việc bảo vệ cầu thủ mà họ yêu thích. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy phần lớn người hâm mộ trực tuyến cư xử có trách nhiệm và khi mùa giải mới bắt đầu, chúng tôi yêu cầu họ báo cáo những bài đăng lạm dụng, không thể chấp nhận được bất cứ khi nào họ nhìn thấy chúng”.

Các báo cáo cho biết trong khi phần lớn người hâm mộ bóng đá sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm, thì có tới 3,5% các tweet được đưa vào nghiên cứu là lạm dụng.

Trong khi những cái tên nổi tiếng như Ronaldo và Harry Kane phải gánh chịu nhiều gánh nặng, 68% cầu thủ vẫn nhận được ít nhất một dòng tweet lăng mạ, và cứ 14 người (7%) thì có một người nhận được sự lạm dụng mỗi ngày.

Tiến sĩ Bertie Vidgen, tác giả chính của nghiên cứu và người đứng đầu an toàn trực tuyến tại Viện Alan Turing, nói thêm: “Những phát hiện rõ ràng này cho thấy mức độ mà các cầu thủ bóng đá phải chịu sự lạm dụng thấp hèn trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Những cầu thủ nổi tiếng nhận được tin nhắn từ hàng nghìn tài khoản hàng ngày trên một số nền tảng và sẽ không thể tìm thấy tất cả các hành vi lạm dụng nếu không có các kỹ thuật sáng tạo.

Trong khi việc giải quyết lạm dụng trực tuyến là khó khăn, chúng tôi không thể để nó không bị thách thức. Cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hình thức nội dung tồi tệ nhất để đảm bảo rằng cầu thủ bóng đá luôn có thể làm công việc của họ mà không bị lạm dụng”.