Mẹ ruột bạo hành con gái 3 tuổi đến chấn thương sọ não, tử vong

Theo dự kiến, ngày 23-5, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) sẽ xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Dung (sinh năm 1994, quê Thừa Thiên - Huế) về tội giết người.

Đây là vụ án gây bức xúc dư luận vì Dung đã có hành vi bạo hành với con ruột 3 tuổi là cháu TNKC dẫn đến cháu bị chấn thương sọ não, tử vong.

Theo cáo trạng, Dung có năm con, tất cả đều không xác định cha đẻ. Tháng 9-2020, Dung đưa cháu C và cháu TVNK (4 tuổi) từ tỉnh Thừa Thiên - Huế vào TP.HCM đi bán vé số, ăn xin và ở nhiều nơi.

Tháng 11-2020, Dung thuê phòng trọ tại quận 12, TP.HCM. Rạng sáng 17-11-2020, Dung dậy nấu cháo cho hai con ăn. Cháu C. thức giấc, Dung dẫn cháu đi vệ sinh rồi tiếp tục nấu cháo.

Lát sau, Dung ra nhà vệ sinh thì thấy cháu C. làm bẩn người nên tức giận, đánh, cầm hai chân bé dốc ngược lên, đập đầu bé xuống nền nhà nhiều lần.

Cháu C. khóc và bị chảy máu ở mặt, Dung dùng khăn lau rồi tiếp tục nắm hai chân bé lên để đập đầu cháu xuống nền nhà rồi quăng xuống. Dung tiếp tục dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, lưng, bụng và mặt của cháu C.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, Dung đưa cháu C. vô nhà vệ sinh. Thấy cháu C. bất tỉnh, Dung bế cháu ra đường nhờ người chở đến Bệnh viện Quận 12 cấp cứu. Sau đó, cháu C được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị nhưng đến ngày 15-01-2021 thì tử vong.

Tại CQĐT, Dung khai do tức giận nên đã thực hiện hành vi bạo hành con gái ruột dẫn đến cháu bị chấn thương sọ não, tử vong.

VKSND TP.HCM kết luận hành vi của Dung là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm nhập đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Do đó, cần phải xử nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.