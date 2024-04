Messi tỏa sáng, Inter Miami ngược dòng giành chiến thắng 21/04/2024 09:47

Trong trận đấu trên sân nhà, Inter Miami gặp khó khăn khi sớm bị Nashville dẫn trước từ phút thứ 3. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau, Lionel Messi đã lên tiếng giúp Miami tìm lại thế trận. Tiền đạo người Argentina nhận bóng ở cánh trái rồi dốc bóng vào cấm địa tung cú sút nhưng bị thủ thành Elliot Panicco cản phá. Luis Suarez lao vào đá bồi, bóng bật ra đúng vị trí của Messi và “El Pulga” không bỏ lỡ cơ hội khi đệm bóng vào lưới trống gỡ hòa 1-1 cho Inter Miami.

Đến phút 39, Lionel Messi tiếp tục để lại dấu ấn với cú đá phạt góc hiểm hóc ở cánh phải. Đón đường phạt phạt góc, tiền vệ Sergio Busquets băng vào đánh đầu nâng tỉ số lên thành 2-1 cho đội chủ nhà. Đây là bàn thắng đầu tiên của Busquets trong màu áo Inter Miami kể từ khi cựu tiền vệ Barca gia nhập hè 2023.

Messi ăn mừng cùng Suarez sau bàn gỡ hòa. Ảnh: ESPN

Messi hoàn tất ngày thi đấu hoàn hảo của mình bằng cú đúp ở phút 80. Tiền vệ Leonardo Afonso bị phạm lỗi trong vòng cấm của Nashville và trọng tài ngay lập tức cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Messi bình tĩnh đánh lạc hướng thủ thành Nashville và sút về góc thấp bên phải, ấn định tỉ số 3-1 cho đội bóng áo hồng. Đây là bàn thắng thứ 7 của Messi trong 6 lần ra sân của đội trưởng Miami tại MLS mùa này và vươn lên dẫn đầu trong danh sách Vua phá lưới. Messi cũng đã nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên đến 830 bàn, chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo với 885 bàn.

Tiền đạo đội trưởng của Miami có trận đấu hay bậc nhất khi được nhận điểm 9,8 từ Sofacore khi không cầu thủ Inter Miami nào được chấm đến điểm 8. Messi có những tình huống xâu kim, bứt tốc vượt qua đối thủ trong trận đấu để lại ấn tượng cho người hâm mộ. Đây là dấu hiệu cho thấy anh dần tìm lại phong độ tốt nhất sau 1 tháng ngồi ngoài vì chấn thương và là tin vui với đội tuyển Argentina khi Copa America đang đến gần.

Messi chơi cực hay trước Nashville. Ảnh: The Free Press

Với chiến thắng 3-1 trước Nashville, Inter Miami có được 3 điểm và tạm thời giữ đỉnh bảng ở vòng 10 MLS, hơn 2 điểm so với New York Red Bulls nhưng lại thi đấu nhiều hơn một trận. Ở vòng tới, Messi cùng các đồng đội sẽ làm khách trên sân của New England ngày 28-4.