Mở lối cho những phận người “vô danh” ở TP.HCM - Bài cuối: Từ 1-7, mọi công dân “vô danh” đều được cấp thẻ căn cước 08/06/2024 06:00

Với phương châm “trách nhiệm, hiệu quả” và tiêu chí “dễ làm trước, khó làm sau”, phấn đấu 100% công dân thuộc diện nhân khẩu đặc biệt được cấp mã số định danh cá nhân, giải quyết cư trú và cấp CCCD, Kế hoạch 1878 (thực hiện công tác thu thập dữ liệu dân cư, cấp mã số định danh cá nhân, giải quyết cư trú và cấp CCCD đối với các trường hợp thuộc diện nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn TP.HCM) đã và đang được ngành Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Sau hơn một năm thực hiện, Kế hoạch 1878 đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong việc cấp mã số định danh cá nhân, giải quyết cư trú và cấp CCCD cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TP.HCM.

Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM (ảnh), liên quan đến công tác phối hợp thực hiện Kế hoạch 1878.

Mục tiêu 100% công dân được cấp giấy tờ tùy thân

. Phóng viên: Thưa Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, xin thượng tá cho biết trước khi Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TP.HCM ban hành Kế hoạch 1878 thì tình hình người dân không có giấy tờ tùy thân trên địa bàn TP.HCM như thế nào?

+ Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải: Ngày 6-1-2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 06/QĐ-TTg, phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Để triển khai thực hiện Đề án 06, lực lượng công an đã chủ trì, phối hợp để thu thập, cập nhật dữ liệu của người dân lên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia, Công an TP.HCM cũng đã tiến hành thu thập, cập nhật dữ liệu của người dân TP. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, vẫn còn nhiều trường hợp người dân chưa cập nhật được lên hệ thống, đó là những “nhân khẩu đặc biệt” không có các giấy tờ của bản thân.

Công an TP.HCM cấp mã số định danh, CCCD cho một số nhân khẩu đặc biệt theo Kế hoạch 1878. Ảnh: Công an TP.HCM cung cấp

Để giải quyết vấn đề đó, Công an TP, với vai trò là cơ quan giúp việc thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TP, đã tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TP xây dựng Kế hoạch 1878 để tiến hành giải quyết cấp mã số định danh, CCCD cho những nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn TP.HCM.

Có thể nói Kế hoạch 1878 là một kế hoạch để chúng ta thực hiện phương châm “không để ai ở lại phía sau” theo đúng định hướng của Đề án 06 đã đề ra.

Với kế hoạch này, Công an TP cùng các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn TP.HCM đã có sự phối hợp rất tốt trong việc rà soát, xác minh và cấp giấy tờ tùy thân cho những nhân khẩu đặc biệt đang sinh sống trên địa bàn TP.HCM.

. Thượng tá có thể chia sẻ thêm về kết quả đạt được khi thực hiện Kế hoạch 1878?

+ Theo thống kê, trước khi triển khai Kế hoạch 1878, TP.HCM có 2.934 trường hợp không có các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ cần thiết để cập nhật trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia. Thực hiện theo kế hoạch, Công an TP đã tiến hành chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các đơn vị tiến hành tiếp xúc với các nhân khẩu đặc biệt và thực hiện các nội dung theo hướng dẫn đã đề ra.

Kết quả rà soát, thực hiện Kế hoạch 1878, Công an TP đã phối hợp giải quyết, cấp mã số định danh cá nhân cho 2.350 trường hợp. Trong đó, đã giải quyết đăng ký thường trú cho 1.201 trường hợp và có 1.149 trường hợp đã cập nhật khai báo nơi ở hiện tại.

Tuy nhiên, hiện nay, theo quy định của Luật Cư trú thì một số trường hợp chưa đủ điều kiện để đăng ký thường trú, dẫn đến việc công dân chưa được cấp CCCD theo quy định của Luật CCCD. Hiện nay, Công an TP vẫn đang thực hiện Kế hoạch 1878 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TP và tiếp tục thực hiện cấp mã số định danh, CCCD cho những trường hợp còn lại.

. Khi thực hiện Kế hoạch 1878, Công an TP đã gặp những khó khăn, vướng mắc gì trong việc cấp mã số định danh, CCCD cho các nhân khẩu đặc biệt, thưa thượng tá?

+ Có thể thấy Kế hoạch 1878 là một kế hoạch rất nhân văn để giúp cho những người chưa có giấy tờ tùy thân có giấy tờ tùy thân, nhằm tạo điều kiện cho người dân thuận lợi hơn trong quá trình giao dịch dân sự, trong sinh hoạt, cuộc sống.

Tuy nhiên, khi chúng tôi thực hiện cũng có nhiều trường hợp khó khăn. Ví dụ, có những trường hợp ở các trung tâm nuôi dưỡng, trước giờ họ không xác định được cha mẹ, không xác định được nguồn gốc… Với những trường hợp này, chúng tôi phải phối hợp xác minh theo nhiều nguồn và phải phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị như cơ quan công an, tư pháp… để xác định lại danh tính của một người, cập nhật trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia, định danh cho người đó.

Từ ngày 1-7, những người có đăng ký thường trú; có đăng ký tạm trú hoặc những người không đủ điều kiện đăng ký thường trú nhưng đã cập nhật thông tin trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia, đã khai báo nơi ở hiện nay cũng là những người đủ điều kiện để được cấp thẻ căn cước.

Từ 1-7, không có thường trú vẫn được cấp thẻ căn cước

. Thưa thượng tá, Kế hoạch 1878 đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% cư dân ở TP.HCM sẽ được cấp giấy tờ tùy thân, vậy Công an TP.HCM đã có những định hướng sắp tới như thế nào để đạt được mục tiêu này?

+ Với phương châm “không để ai ở lại phía sau” khi thực hiện Đề án 06, phải nói đây là sự nỗ lực rất lớn của Công an TP cũng như các đơn vị phối hợp để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Mục tiêu chính của chúng tôi là phải hỗ trợ, giúp đỡ để tất cả người dân đều phải có giấy tờ tùy thân và phải có được thông tin đưa lên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia. Do đó, mục tiêu 100% cư dân ở TP được cấp mã số định danh, giấy tờ tùy thân là mục tiêu chúng tôi xác định phải đạt được.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng có những khó khăn, do đó chúng tôi cũng rất mong muốn các đơn vị phối hợp sẽ chỉ đạo phối hợp thật quyết liệt. Mục đích để tất cả người dân trên địa bàn TP được làm sạch dữ liệu và được cập nhật trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia.

. Luật Căn cước sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7 tới, đây có thể được xem là một trong những quy định được rất nhiều người dân chưa có giấy tờ tùy thân trông chờ nhất. Thượng tá có thể chia sẻ những thuận lợi của luật mới này trong việc cấp giấy tờ tùy thân sắp tới?

+ Luật Căn cước được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 27-11-2023, có hiệu lực từ ngày 1-7-2024.

Luật Căn cước có nhiều điểm mới tạo điều kiện cho tất cả người dân Việt Nam được cấp thẻ căn cước. Những trường hợp trước đây đã có đầy đủ dữ liệu, thông tin trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia nhưng không đủ điều kiện đăng ký thường trú, theo Luật CCCD năm 2014, chưa thể cấp CCCD cho những trường hợp này được.

Tuy nhiên, từ ngày 1-7 tới, những người có đăng ký thường trú; có đăng ký tạm trú hoặc những người không đủ điều kiện đăng ký thường trú nhưng đã cập nhật thông tin trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia, đã khai báo nơi ở hiện nay cũng là những người đủ điều kiện để cấp thẻ căn cước.

Đặc biệt, với những người gốc Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch theo Luật Quốc tịch thì từ trước đến nay theo quy định của pháp luật, chưa được cấp các giấy tờ tùy thân. Luật Căn cước có hiệu lực sẽ tạo điều kiện để cấp giấy chứng nhận căn cước cho những người này. Giấy chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

. Xin cảm ơn thượng tá.•