Một lớp học tại TP.HCM thu hơn 310 triệu đồng tiền quỹ phụ huynh

Phản ánh tới PLO, một phụ huynh lớp 1/2 Trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh cho biết, tất cả phụ huynh của lớp đã đóng quỹ với tổng số tiền 310 triệu đồng.

Lớp 1/2 Trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh thu quỹ phụ huynh hơn 310 triệu đồng. Ảnh: TẠP CHÍ MỘT THẾ GIỚI

Tính đến ngày 19-8, giáo viên chủ nhiệm đã công bố bảng thu chi quỹ phụ huynh của lớp cụ thể như sau:

Bảng dự toán thu - chi quỹ lớp 1/2 Trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh. Ảnh: PHCC

Chi ứng trước cho nhà thầu sửa chữa phòng học là 150 triệu đồng.

Chi quỹ cho cô Thủy mua quà cho học sinh ngày 21-8, mua đồ trang trí lớp và mua cây xanh để ở lớp là 10 triệu đồng.

Chi thanh toán tiền sửa chữa phòng học là 50 triệu đồng.

Chi chi phí văn nghệ (tiền dạy múa, thuê đồng phục, đạo cụ…) khai giảng của học sinh lớp 1/2 là 4 triệu đồng.

Chi tiền sơn bàn ghế (3,5 triệu đồng) + lót gạch bên hông lớp học (2 triệu đồng).

Chi tiền mua micro gắn loa có sẵn từ ti vi hơn 1,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, có những khoản thu - chi rất đặc biệt như hỗ trợ nguyên năm cô Thu nhờ thêm người bưng bê, dọn dẹp ăn trưa trước lớp 1,5 triệu đồng. Chi tiền hỗ trợ cô Thu nguyên học kỳ 1 là 4 triệu đồng và một số khoản khác...

Một lớp học tại Trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh. Ảnh: CTV

Cũng theo vị phụ huynh nói trên, tại buổi họp đầu năm, giáo viên cho biết trong năm học 2022-2023, lớp thực hiện sửa chữa, mỗi phụ huynh đóng 8 triệu do sĩ số lớp nhiều. Còn năm học này, do sĩ số lớp ít nên mỗi phụ huynh sẽ đóng 10 triệu. Số tiền này ngoài việc sửa chữa lớp học sẽ dùng để thực hiện các hoạt động của lớp vào các ngày lễ và dàn trải trong 5 năm, trong đó năm đầu và năm thứ 2 sẽ đóng nhiều hơn do sửa chữa lớp học. Tại buổi họp hôm đó, đa số phụ huynh đều đồng ý mức thu nói trên, một số ít phụ huynh không đồng ý đã cho con chuyển trường hoặc không đóng.

“Tôi tá hỏa khi giáo viên chủ nhiệm gửi bảng dự toán thu chi vào nhóm. Giáo viên không báo sửa chữa gì, các khoản chi cũng không thông qua phụ huynh, một số khoản khá cao và không phù hợp như mua micro cho giáo viên, chăm lo bảo mẫu, đóng tiền mạng...” – vị phụ huynh này bức xúc.

Trao đổi với báo chí, bà Bùi Thị Hải Yến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết sau khi nắm thông tin về tình hình thu các khoản phí của lớp 1/2, trường đã kiểm tra, xác minh.

Theo bà Yến, đây là các khoản thu theo sự thỏa thuận với phụ huynh. Trường đã cho dừng ngay việc thu chi của lớp.

"Việc chi các khoản như tiền sửa chữa phòng học là theo sự thỏa thuận, tự nguyện của phụ huynh. Còn riêng với khoản chi cho bảo mẫu, trường đã yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh dừng chi và bảo mẫu đã hoàn trả lại tiền đã nhận" - bà Yến nói và cho biết sau sự việc này, trường sẽ họp rút kinh nghiệm, chấn chỉnh tình hình thu chi của lớp 1/2 cũng như các lớp khác.

NGUYỄN QUYÊN