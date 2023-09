Mourinho bắt đầu thực hiện lệnh cấm chỉ đạo từ UEFA

(PLO)- HLV Jose Mourinho của AS Roma bắt đầu thực hiện lệnh cấm chỉ đạo 4 trận vì xúc phạm trọng tài.

Jose Mourinho đã chấp hành án cấm chỉ đạo đầu tiên của LĐBĐ châu Âu (UEFA) vì "sử dụng ngôn ngữ lăng mạ" trọng tài Anthony Taylor sau trận thua của AS Roma trước Sevilla ở chung kết Europa League.

Thua đậm Iran, Olympic Việt Nam rơi vào thế khó ở ASIAD 19 (PLO)- Hàng thủ mất tập trung vào đầu mỗi hiệp khiến Olympic Việt Nam (VN) nhận trận thua trắng 0-4 trước Iran và phải chờ trận cuối gặp Saudi Arabia mới biết số phận của mình.

Mourinho đã bị UEFA cấm chỉ đạo 4 trận sau khi cơ quan quản lý bóng đá cao nhất châu Âu kết tội chiến lược gia người Bồ Đào Nha “sử dụng ngôn từ lăng mạ” trọng tài người Anh Anthony Taylor sau thất bại ở trận chung kết Europa League của AS Roma trước Sevilla mùa trước. Đoạn video được ghi lại cho thấy, sau trận đấu, Mourinho đối đầu với Taylor trong bãi đậu xe và gọi Taylor là “kẻ ô nhục”. Ông Taylor cũng bị một nhóm fan AS Roma truy lùng tại sân bay Budapest.

Mourinho xúc phạm trọng tài Taylor và bị UEFA cấm chỉ đạo 4 trận. ẢNH: PA

Mourinho sẽ không thể chỉ đạo AS Roma 4 trong 6 trận tại vòng bảng Europa League mùa này. Đêm qua và rạng sáng nay (22-9), Jose Mourinho đã thi hành lệnh cấm chỉ đạo trận đầu tiên khi AS Roma gặp chủ nhà Sheriff FC ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Europa League.

Mourinho theo dõi trận đấu trên khán đài ở khu vực báo chí cùng trợ lý HLV Giovanni Cerra và chứng kiến AS Roma đánh bại Sheriff 2-1. Như vậy, Mourinho còn phải thi hành án phạt 3 trận nữa. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận án phạt dành cho ông khiến AS Roma gặp khó khăn.

Jose Mourinho nói: “Việc cấm tôi chỉ đạo rõ ràng là một vấn đề, vì tôi không thể giao tiếp với toàn đội. Chúng tôi đã cố gắng giảm bớt vấn đề bằng cách phối hợp tốt trong tập luyện. Buổi tập hôm nay rất tích cực.

Tôi không thể giao tiếp với đội trong suốt trận đấu nên chúng tôi sẽ xem Sheriff FC cho phép tôi ngồi ở đâu trong suốt trận đấu. Tôi tin tưởng vào đội của mình và nhân viên của mình và điều này sẽ đưa chúng tôi đến thành công. Tôi không thể nói chuyện với toàn đội nhưng từ chỗ ngồi của mình, tôi sẽ có thể ăn mừng bàn thắng”.

Mourinho ngồi ở khu vực báo chí trên khán đài theo dõi AS Roma thi đấu. ẢNH: GETTY

Và Jose Mourinho đã được ăn mừng chiến thắng khi AS Roma đánh bại Sheriff 2-1 nhờ bàn phản lưới nhà của Gaby Kiki và bàn thắng ấn định chiến thắng trong hiệp hai của tiền đạo Romelu Lukaku.

Tuy nhiên, sau trận đấu, Jose Mourinho không hài lòng với màn trình diễn chung của AS Roma. Ông thầy người Bồ Đào Nha thừa nhận AS Roma may mắn vươn lên dẫn trước nhờ bàn phản lưới nhà của đối thủ ngay đầu hiệp 1.

Jose Mourinho chia sẻ sau trận đấu: “Tôi không thích hiệp một, chúng tôi quá chậm và không quyết liệt. Chúng tôi đã không chơi theo cách đã chuẩn bị, không kiểm soát trận đấu. Bàn thắng đầu tiên là một phép màu, chúng tôi không làm gì để xứng đáng dẫn trước đối thủ. Chúng tôi vẫn thiếu quyết liệt nhưng chúng tôi đã kiểm soát trận đấu. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng, đó là điều quan trọng nhất”.

AS Roma cũng trả giá cho chiến thắng đầu tiên tại Europa League mùa này khi tiền vệ Renato Sanches dính chấn thương cơ phải rời sân trong hiệp một. Đáng chú ý, tiền vệ người Bồ Đào Nha đồng hương của Mourinho “có tiền sử dễ dính chấn thương”.

Mourinho không hiểu vì sao Sanches dính chấn thương rất nhiều. ẢNH: GETTY

HLV Jose Mourinho của AS Roma nói thêm: “Thật không may, đây là Renato Sanches, cậu ấy luôn có nguy cơ chấn thương và điều đó thật khó hiểu. Bayern Munich không thể hiểu được điều đó, PSG cũng vậy và giờ chúng tôi cũng đang cố gắng hiểu điều đó.

Renato Sanches là một cầu thủ tuyệt vời, cậu ấy cần được ra sân. Cậu ấy đã có ba ngày nghỉ ngơi và cảm thấy sẵn sàng chơi thêm 45 phút nữa hôm nay. Tuy nhiên, sau đó, Renato Sanches cảm thấy có gì đó không ổn”.

Kết quả lượt trận đầu tiên vòng bảng Europa League Bảng A Olympiacos – Freiburg (2-3) West ham – TSC Backa Topola (3-1) Bảng B Ajax – Marseille (3-3) Brighton – AEK Athens (2-3) Bảng C Rangers – Real Betis (1-0) Sparta Prague – Arus Limassol (3-2) Bảng D Atalanta -Rakow Czestochowa (2-0) Sturm Graz – Sporting CP (1-2) Bảng E Union St.Gilloise – Toulouse (1-1) LASK – Liverpool (1-3) Bảng F Panathinaikos – Villarreal (2-0) Rennes – Maccabi Haifa (3-0) Bảng G FC Sheriff – AS Roma (1-2) Servette – Slavia Prague (0-2) Bảng H Bayer Leverkusen – BK Haecken (4-0) Qarabag FK – Molde (1-0)

