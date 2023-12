Mourinho chỉ đạo chiến thuật theo cách vô cùng kỳ lạ giúp AS Roma thoát thua

(PLO)- Jose Mourinho dùng cậu bé nhặt bóng để chuyển lời nhắn bí mật cho thủ môn của mình sau khi AS Roma rơi vào tình thế “hiểm nghèo”.

HLV Jose Mourinho phải nhờ một cậu bé nhặt bóng chuyển một tờ giấy cho thủ môn Rui Patricio của AS Roma trong trận hòa 1-1 với Fiorentina tại vòng 15 Serie A rạng sáng nay 11-12. AS Roma kết thúc trận đấu với chỉ 9 người trên sân và rất may mắn mới thoát khỏi trận thua ngay trên sân nhà Olimpico.

AS Roma là đội ghi bàn thắng đầu tiên với việc Romelu Lukaku đánh đầu lập công mở tỉ số 1-0 sau đường chuyền của Dybala. Tuy nhiên, thế trận đã đảo ngược ở phút 64 khi Nicola Zalewski của AS Roma nhận thẻ vàng thứ hai trong trận bị đuổi khỏi sân và Lucas Martínez Quarta gỡ hòa 1-1 cho Fiorentina chỉ hai phút sau đó.

Jose Mourinho luôn gây chú ý bởi những hành động đặc biệt trên sân cỏ. ẢNH: GETTY

Giữa lúc AS Roma phải cố gắng hết sức trong thế chỉ chơi 10 người trên sân thì mọi thứ trở nên tồi tệ hơn vào phút 87, khi Romelu Lukaku sau đó nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi gây sốc với Christian Kouame của Fiorentina, khiến AS Roma chỉ còn 9 người trên sân.

Và khi sự hỗn loạn đổ xuống sân Olimpico, HLV Jose Mourinho của AS Roma đã phải nhờ một cậu bé nhặt bóng chuyển một tờ giấy chỉ đạo chiến thuật của ông cho thủ môn Rui Patricio. Rui Patricio sẽ truyền đạt lại lời nhắn của Mourinho cho các cầu thủ còn lại của AS Roma.

Rất may, dù phải nhận hai thẻ đỏ nhưng AS Roma vẫn thoát khỏi cảnh trắng tay trước Fiorentina khi có được một điểm với trận hòa 1-1. Đáng chú ý, vào phút 90+8, Nikola Milekovic của Fiorentina cũng bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân. Và người hâm mộ trên mạng xã hội chắc chắn rất thích thú khi thấy Jose Mourinho đưa cho cậu bé nhặt bóng tờ giấy trên đường biên và tờ giấy này được chuyển cho Patricio.

Mourinho chuyển tờ giấy chỉ đạo chiến thuật cho cậu bé nhặt bóng. ẢNH: MẠNG XÃ HỘI X

Cậu bé nhặt bóng chuyển nó lại cho thủ môn Rui Patricio. ẢNH: MẠNG XÃ HỘI X

Một người hâm mộ đã viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter): "Jose Mourinho sử dụng cậu bé nhặt bóng để gửi thông điệp tới thủ môn của mình, đừng bao giờ cố gắng thay đổi người đàn ông này". Một người thứ hai nói: "Jose Mourinho cử một cậu bé nhặt bóng đến để nhắn tin cho Rui Patricio. Thật là một điều kỳ lạ, nó như không có thật”.

Một người thứ ba bình luận: "AS Roma chỉ còn chơi với 9 người trên sân nhà, họ cần phải giữ tỷ số để giữ vững vị trí trong Top 4 Serie A. Camera ghi lại cảnh Mourinho đang ghi một trong những ghi chú của mình, đưa cho một cậu bé nhặt bóng và yêu cầu cậu bé đưa nó cho Rui Patricio. Hình ảnh tuyệt vời”.

Người thứ tư nói thêm: "Người đàn ông đó thật thiếu nghiêm túc, nhưng tôi yêu Jose Mourinho". Và người thứ năm bình luận ví von: "Jose Mourinho và những chàng trai nhặt bóng phần 99: Lần này một cậu bé nhặt bóng được dùng để chuyển lời nhắn cho Rui Patricio”.

Lukaku nhận thẻ đỏ từ trọng tài. ẢNH: REX

Trận hòa này giúp AS Roma của Jose Mourinho vẫn nằm trong Top 4 Serie A với 25 điểm. Cuộc cạnh tranh Top 4 Serie A đang rất quyết liệt khi các đội phía sau AS Roma đeo bám với khoảng cách sít sao. Các đội xếp từ thứ 5 đến thứ 10 lần lượt là Boglona (cùng 25 điểm với AS Roma), ĐKVĐ Napoli (24 điểm), Fiorentina (24 điểm), Atalanta (23 điểm), Monza và Lazio (cùng 21 điểm). Trong khi đó, Inter Milan vẫn vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng Serie A với 38 điểm, theo sau là Juventus 36 điểm và AC Milan 29 điểm.

PHẠM QUANG