Mourinho đến Saudi Arabia, tuyên bố sẵn sàng dẫn dắt CLB tiếp theo ngay ngày mai

Cựu huấn luyện viên của Chelsea và Manchester United, Jose Mourinho hiện vẫn đang tìm đội bóng mới sau khi bị AS Roma sa thải vào tháng 1. Bây giờ, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh rằng, ông đã sẵn sàng trở lại dẫn dắt 1 CLB ngay ngày mai nếu có cơ hội.

Jose Mourinho xác nhận rằng ông muốn tiếp tục công việc HLV ngay lập tức, nhưng chỉ nhận lời nếu tìm được CLB phù hợp. Chiến lược gia 61 tuổi người Bồ Đào Nha này đã bị AS Roma sa thải vào tháng 1, chỉ vài tháng sau khi AS Roma thất bại trong trận chung kết Europa League vào cuối chiến dịch 2022 - 2023. Jose Mourinho đã chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 14 năm của AS Roma vào năm 2022 bằng chức vô địch Europa Conference League trong mùa giải đầu tiên cầm quân đội chủ sân Olimpico.

Jose Mourinho sẵn sàng trở lại với công việc ngay ngày mai. ẢNH: GETTY

Jose Mourinho đã được liên hệ với nhiều vai trò khác nhau kể từ khi rời AS Roma. Các câu lạc bộ từ Saudi Pro League và một số gã khổng lồ châu Âu đã chào mời như là điểm đến tiềm năng cho HLV người Bồ Đào Nha.

Bây giờ, Jose Mourinho xác nhận trên beINSPORTS: "Tôi không nghỉ ngơi, tôi muốn làm việc. Tôi muốn làm việc nhưng tôi chỉ không muốn có một quyết định sai lầm. Tôi phải chờ đợi một quyết định đúng đắn, một điều thúc đẩy tôi. Nhưng nếu tôi có thể làm việc vào ngày mai thì tôi sẽ làm việc vào ngày mai”.

Trong cuộc thảo luận riêng với Sky Sports, Jose Mourinho nhân cơ hội này ca ngợi thành tích của ông cùng AS Roma. Ông gia nhập đội bóng Serie A ngay sau khi rời Tottenham vào năm 2021 và nắm quyền tổng cộng chỉ hơn hai năm rưỡi.

Jose Mourinho hiện đang ở Saudi Arabia để xem cuộc đua xe F1. ẢNH: F1

Jose Mourinho hiện đang ở Jeddah (Saudi Arabia) xem cuộc đua xe F1 Grand Prix Saudi Arabia. Phát biểu ngay trước thềm Giải đua xe F1 Grand Prix Saudi Arabia, Jose Mourinho được hỏi một lần nữa về việc trở lại làm HLV.

Jose Mourinho nói: "Tôi hy vọng như vậy, tôi muốn vậy. Bạn biết đấy, AS Roma rất tuyệt vì chúng tôi đã có hai trận chung kết cúp châu Âu trong hai năm và điều đó thật khó ở một câu lạc bộ, điều đó chưa bao giờ xảy ra ở đó. Bây giờ tôi phải chờ cơ hội thích hợp. Tôi muốn đi làm vào ngày mai nếu có thể nhưng tôi không muốn đưa ra quyết định sai lầm”.

Những người hâm mộ Chelsea bất mãn gần đây đã hát tên huấn luyện viên cũ của họ là chính Jose Mourinho trong các trận đấu. HLV trưởng hiện tại Mauricio Pochettino không còn được lòng phần lớn người hâm mộ Chelsea. Tuy nhiên, việc Jose Mourinho trở lại Stamford Bridge dường như khó xảy ra.

Jose Mourinho đã giành được ba chức vô địch Premier League trong hai thời kỳ riêng biệt tại Stamford Bridge, cùng với một FA Cup. “Người đặc biệt” cũng đã ba lần giành được League Cup trong thời gian dẫn dắt The Blues.

Fan Chelsea muốn Jose Mourinho trở lại thay Mauricio Pochettino. ẢNH: GETTY

Kể từ khi rời Chelsea lần thứ hai vào năm 2015, Jose Mourinho đã dẫn dắt Manchester United, Tottenham và AS Roma. Trước đó, Jose Mourinho là HLV trưởng của Real Madrid và Inter Milan. Jose Mourinho gần đây đã bác bỏ những tin đồn rằng, ông sẵn sàng làm HLV trưởng ở Saudi Pro League sau khi có thông tin cho thấy, ông đã có thỏa thuận miệng với Al Shabab. Tuy nhiên, trước đó, Jose Mourinho từng khẳng định một ngày nào đó, ông chắc chắn sẽ đến Saudi Arabia làm việc.

