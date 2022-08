MU - Liverpool: Ten Hag đối đầu với Klopp và những nỗi ám ảnh

Những người khốn khổ dưới sự dẫn dắt của HLV Ten Hag sẽ phải đối đầu như thế nào trước nhà vô địch Siêu cúp Anh - Liverpool đang trong cơn bão chấn thương và thẻ phạt.

MU sau hai trận trắng tay trước những đội bóng vô danh như Brighton, Brentford còn nằm ở đáy bảng, trong khi Liverpool thì vẫn chưa biết mùi chiến thắng qua hai trận hòa với hai đội bóng kém hơn là Fulham và Crystal Palace.

Liverpool khuyết nhân vật đình đám là tiền đạo Darwin Nunez bị thẻ đỏ phải nghỉ ba trận và nhiều trụ cột khác chấn thương, còn chủ sân Old Trafford thì đang rối với đội hình tan tác có Ronaldo cũng thua, mà không có cũng chẳng có điểm nào.

So sánh trạng thái tinh thần của hai nhà cầm quân thì HLV Klopp của Liverpool vẫn còn nguyên sự lạc quan kể cả khi truyền thông xoáy vào việc Darwin Nunez bị mắc mưu phải nhận thẻ đỏ. Ông không chỉ trích học trò mà chỉ xem đấy là bài học để Nunez khôn ngoan hơn và lạnh hơn khi chơi ở Premier League. Ông Klopp vẫn xem chuyện khởi đầu mùa bóng này Liverpool chưa may mắn vì bão chấn thương và cậu học trò cưng Darwin Nunez mà ông kỳ vọng còn trẻ người non dạ để phải nghỉ ba trận liền. Nhưng Liverpool còn đó Salah, Firmino rất quái, rất quái trong việc khai thác đối thủ để ghi bàn.

Với MU thì đang mất phương hướng sau hai vòng đầu trắng tay cùng hiệu số -5, đứng chót bảng. Ngay cả bàn thắng duy nhất họ có được cũng là cú phản lưới nhà của đối phương đã chỉ ra rằng một hàng công nhiều ngôi sao nhưng vẫn chưa biết ghi bàn. Đó là lịch sử tệ hại nhất của MU trong vòng 30 năm qua. Trên bốn bề khán đài sân Old Trafford bắt đầu xuất hiện những băng rôn phản đối, nặng lời với ông chủ Glazer. Thậm chí fan MU còn gây áp lực lên anh em nhà Glazer rằng “Hãy cút đi!”, “Hãy để Jim Ratcliffe tiếp quản đội bóng!” (Jim Ratcliffe là tỉ phú giàu nhất nước Anh).

Thầy trò ông Ten Hag vốn đã mất tự tin, mất phương hướng nên nhiều người cho rằng khả năng cao là MU lại làm mồi cho Liverpool nếu học trò ông Ten Hag vẫn mơ ngủ và thiếu sự tập trung.

Rõ ràng là 180 phút qua cả trên sân khách lẫn sân nhà thì MU không còn là chính mình nữa. Hàng thủ sai lầm kiểu hàng thủ, còn hàng công thì vô hồn với những tình huống xử lý vụng về không đúng với khả năng của mình.

Khả năng cao là HLV Klopp sẽ xua quân đá áp đảo đúng với bản chất của Liverpool, dù là đá giữa thánh địa Old Trafford. Phía bên kia, HLV Ten Hag chắc chắn sẽ phải đá với thế kèo dưới dù một MU truyền thống không chơi theo cách đó. Cũng không biết ông Ten Hag có còn thử nghiệm đội hình nữa hay không nhưng chắc chắn ông sẽ rất đắn đo khi sử dụng những ngôi sao từng được kỳ vọng như Ronaldo, Bruno Fernandes hay Martial, Sancho, Rushford.

Liverpool là một đối thủ rất già rơ, bản lĩnh nhưng không phải không có điểm yếu, nhất là lúc say sưa tấn công mà quên đi việc phòng ngự.

Một trận đấu lớn giữa hai tên tuổi nhưng thời điểm này thì đấy là trận đấu cần có điểm để làm tiền đề cho những bước tiếp theo.

Thật là tai họa khi MU để thua trận thứ ba liên tiếp trong khi Liverpool dù chưa thua nhưng đang rất cần một chiến thắng để bắt đầu cuộc đua với những đội bóng đang xuất phát rất ngọt, trong đó có sự khởi sắc của Arsenal.

. Dự đoán: Hòa 1-1.