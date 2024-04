MU - Sheffield United: “Quỷ đỏ” thắng phải đẹp 24/04/2024 08:56

(PLO)- Tiếp đón Sheffield United trên sân nhà Old Trafford ở trận đấu bù vòng 29 Premier League, MU buộc phải thắng đẹp để tiếp tục nuôi hi vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Hồi cuối tuần, MU giành vé vào trận chung kết FA Cup khi hạ Coventry 4-2 trên loạt sút luân lưu. Đáng chú ý là Quỷ đỏ dẫn trước đại diện Championship 3-0 nhưng rồi để đối thủ gỡ hòa 3-3 trong hiệp 2, thậm chí MU suýt chút nữa rời giải đấu này sau khi Coventry có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-3 ở phút bù giờ, rất may cho Quỷ đỏ khi VAR xác định cầu thủ của Coventry đã việt vị trước đó.

Quay trở lại đấu trường Premier League, MU đang xa dần tấm vé lọt vào Top 4, khoảng cách hiện tại với Aston Villa là 16 điểm. Ngay cả đối thủ được đánh giá thấp hơn là Bournemouth cũng dễ dàng chia điểm với MU ở vòng đấu 33. Có thể nói, MU vẫn chưa thể làm cho CĐV yên tâm về phong độ. Đoàn quân của HLV Erik Ten Hag nhận về rất nhiều chỉ trích từ CĐV, đặc biệt sau trận thắng nhọc nhằn trước Coventry.

MU vừa trải qua chiến thắng vô cùng khó khăn trước Coventry ở FA Cup. Ảnh: Getty

Nếu tính 5 trận gần nhất thì MU chỉ thắng 1 hòa 3 và thua 1, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 50 điểm, khả năng chen chân vào Top 4 của MU gần như không thể, ngay cả tấm vé dự Europa League mùa sau cũng dần xa tầm tay với MU khi khoảng cách với Tottenham đang là 10 điểm.

Khó khăn, khủng hoảng nhân sự đang bủa vây MU, tiếp đón Sheffield trên sân nhà Old Trafford ở trận đấu bù vòng 29 là cơ hội cho MU giành 3 điểm để trấn an CĐV, trước một đối thủ đã chắc chắn rớt hạng, không có lý do gì để MU đánh rơi 3 điểm trên sân nhà.

Về phía Sheffield, đoàn quân của HLV Chris Wilder đã hết động lực để thi đấu, sau 33 vòng đấu, Sheffield chỉ giành được 3 thắng, 7 hòa và 23 thua. Với 16 điểm có được, Sheffield là đội bóng chắc chắn rớt hạng. Hành quân làm khách trên sân Old Trafford, không có gì bất ngờ nếu Sheffield tiếp tục nhận thất bại.

MU cần phải thắng để níu kéo hy vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa giải năm sau. Ảnh: Getty

Xét về thành tích đối đầu, MU áp đảo hoàn toàn đối thủ, nếu chỉ tính 5 trận gần nhất thì MU thắng 3 hòa 1 và thua 1. Ở trận lượt đi, MU hạ gục Sheffield với tỷ số 2-1 trên sân Bramall Lane.

Thông tin lực lượng, MU thiếu vắng hàng loạt trụ cột, đặc biệt là hàng thủ khi chưa thể xác định ngày trở lại với Varane, Malacia, Luke Shaw, Evans, Lindelof và Martinez đều chấn thương. Nhiều khả năng HLV Erik Ten Hag sẽ sử dụng Casemiro tiếp tục đá trung vệ như trận đấu gặp Coventry. Về phía đội khách Sheffield cũng cùng cảnh ngộ khi vắng Robinson, Jebbison, Brewster, Tom Davies, Baldock, John Egan và Max Lowe vì chấn thương.

Sheffield chắc chắn rớt hạng và hết động lực thi đấu. Ảnh: Getty

Trước một đối thủ đã hết động lực để thi đấu, MU gần như có 3 điểm trong tay, CĐV chỉ mong chờ MU thắng phải đẹp và thuyết phục, chứ không phải như lần suýt chết trước Coventry. Trận đấu giữa MU và Sheffield United sẽ diễn ra vào lúc 2h, ngày 25-4.

Dự đoán tỷ số: MU thắng 2-0