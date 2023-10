MU thua sao phải sốc: San bằng ‘thành tích’ của Sir Alex Ferguson

Trong gần 27 năm dẫn dắt Manchester United, Sir Alex Ferguson chỉ để thua 34 trận trên sân nhà Old Trafford tại Premier League. Vậy mà chỉ sau 10 năm sau, các HLV khác thời hậu Sir Alex như David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và bây giờ là Erik Ten Hag đã san bằng “thành tích đó”.

Wenger: ‘Tôi tiếc cho MU, họ không còn hi vọng gì’ (PLO)- Cựu HLV của Arsenal là Arsene Wenger cảm thấy tiếc cho Manchester United sau trận thua nhục nhã khác trước kình địch Manchester City.

Thất bại 0-3 trước “gã hàng xóm ồn ào” Man City ngay trên sân nhà Old Trafford vào đêm qua và rạng sáng nay 30-10 đã chứng kiến MU nhận trận thua thứ 34 trên sân nhà Old Trafford tại Premier League, kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013.

Ten Hag vẫn chưa thể đem lại vinh quang xưa trở lại MU như thời Sir Alex Ferguson. ẢNH: SUN SPORTS

HLV vĩ đại nhất mọi thời đại của MU Sir Alex Ferguson đã phải chịu 34 trận thua trên sân nhà Old Trafford tại Premier League từ năm 1986 đến năm 2013. Đó là tổng số trận thua mà 8 người kế nhiệm Sir Alex Ferguson (bao gồm HLV chính thức và tạm quyền) hiện đã sánh ngang chỉ trong 10 năm.

Nhà báo Will Jeanes của tờ The Athletic đã đưa ra con số thống kê đáng kinh ngạc này, đồng thời nói thêm rằng Fergie đã dẫn dắt MU đá 405 trận đấu trên sân nhà Old Trafford, so với 196 trận của các HLV khác kể từ sau khi Fergie nghỉ hưu.

Một số người hâm mộ mô tả “sự thật 34” là "điên rồ và điên rồ", trong khi những người khác chỉ ra vấn đề của MU, bao gồm cả việc tìm kiếm một HLV phù hợp. Fan MU còn cay đắng thừa nhận rằng, “MU thua thì sao phải sốc”, nó dường như trở thành điều quá bình thường ở đội bóng được xem là lớn nhất nước Anh.

MU trở nên mong manh dễ vỡ lạ thường dưới thời Ten Hag mùa này. ẢNH: GETTY

Một người lên mạng xã hội lập luận: "Điều này không điên rồ đến thế. MU tệ hơn nhiều và kết quả là số trận thua trên sân nhà trung bình mỗi mùa nhiều gấp đôi”. Một người khác bình luận: “Tại sao điều đó (MU thua) lại gây sốc? MU chưa bao giờ tiến gần đến việc thách thức một danh hiệu kể từ khi Sir Alex Ferguson rời đi. Điều thú vị hơn là tôi nghĩ trong những mùa giải gần đây, phong độ sân khách của họ tốt hơn sân nhà”.

Trên thực tế, Ten Hag đã biến Old Trafford thành thánh địa trở lại ở mùa trước, khi MU có chuỗi trận không thua kéo dài trên sân nhà, nhưng tất cả đã thay đổi mùa này. Ngược lại, Pep Guardiola đã dẫn dắt đối thủ lớn nhất của MU là Man City tới sáu chức vô địch Premier League trong bảy năm ông nắm quyền, đỉnh cao là chức vô địch Champions League cùng cú ăn ba lịch sử mùa trước của đội chủ sân Etihad.

Một người hâm mộ đã đăng: "Tôi nghĩ Man Utd đã bị Man City bỏ xa kể từ khi Pep Guardiola đến Etihad, và xét đến những gì Erik Ten Hag đã chi kể từ khi ông ấy đến Old Trafford, điều đó thật đáng xấu hổ cho ông ấy”.

MU đang xếp thứ 8 Premier League với chỉ 15 điểm sau 10 trận, nghĩa là họ thua đến 5/10 trận đã đấu và thua 3 trên sân nhà Old Trafford. Đoàn quân của Erik Ten Hag kém ngôi đầu bảng của Tottenham 11 điểm và thua Top 4 đến 8 điểm. Tại Champions League, MU cũng thua 2 trong 3 trận và đang xếp thứ ba bảng A với chỉ 3 điểm.

Sir Alex Ferguson đã đem về Old Trafford 13 danh hiệu Premier League. ẢNH: PA

Nhưng nhiều người hâm mộ MU cho rằng Erik ten Hag vẫn cần được ghi nhận và họ vẫn tin tưởng vào ông thầy người Hà Lan. Một người viết: “Tôi ủng hộ Erik Ten Hag và muốn ông ấy thành công, nhưng phải nói rằng một số quyết định của Erik ten Hag là đáng nghi ngờ. Ông ấy phải nhận phần trách nhiệm về mình như là lẽ công bằng”.

Dưới đây là thống kê tỉ lệ thắng tại MU của Sir Alex Ferguson và 8 HLV khác (cả chính thức lẫn tạm quyền) sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu: 1- David Moyes , tháng 7-2013 đến tháng 4-2014 - Tỷ lệ chiến thắng 52,94% 2- Ryan Giggs , HLV tạm quyền, tháng 4-2014 đến tháng 5-2014 - 50% 3- Louis van Gaal, tháng 7-2014 đến tháng 5-2016 - 52,43% 4- Jose Mourinho, tháng 5-2016 đến tháng 12-2018 - 58,33% 5- Ole Gunnar Solskjaer, tháng 12-2018 đến tháng 11-2021 - 54,17% 6- Michael Carrick, HLV tạm quyền, tháng 11-2021 - tháng 12-2021 - 66,67% 7- Ralf Rangnick, HLV tạm quyền, từ tháng 12-2021 đến tháng 5-2022 - 37,93% 8- Erik ten Hag, tháng 5-2022 đến nay - 64% Và đây là di sản của Fergie tại Manchester United: Từ tháng 11-1986 đến tháng 5-2013 - tỉ lệ thắng 59,67%. Chiến lược gia huyền thoại người Scotland giúp “quỷ đỏ” vô địch Premier League gần nhất vào năm 2013.

GIA ĐỊNH