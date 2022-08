Mua bao Max 3D Pro, thanh niên xa quê trúng 2 tỉ đồng

Trúng 2 tỉ đồng, đóng góp cho quê hương 200 triệu đồng qua thuế thu nhập cá nhân

Anh V.M.T, quê Thái Bình, đang sống và làm việc tại TP.HCM, vừa may mắn trúng giải Đặc biệt 2 tỉ đồng của xổ số tự chọn Max 3D Pro. Ngoài giải Đặc biệt, anh T. còn trúng thêm 2,2 triệu đồng các giải phụ.

Số tiền 2 tỉ đồng nói trên là giải thưởng cao nhất của xổ số Max 3D Pro tương ứng với 10.000 đồng dự thưởng, trường hợp dự thưởng tối đa 150.000 đồng (tức mua 15 lần cho bộ số đó) thì con số trên phải lên tới 30 tỉ đồng.

Do mua vé số qua kênh Vietlott SMS bằng số điện thoại 090101xxxx, ngay sau khi kỳ quay #00142 kết thúc (tối 11/8), anh V.M.T đã nhận được thông báo trúng thưởng cả qua tin nhắn SMS và ứng dụng Vietlott SMS cài đặt trên điện thoại thông minh. Thực hiện theo hướng dẫn của tổng đài 9969, anh T. đã nhanh chóng thực nhận hơn 1,8 tỉ đồng (sau thuế) qua tài khoản ngân hàng.

Toàn bộ quá trình mua vé, dò số và nhận thưởng nói trên đều được thực hiện từ xa trên điện thoại. Hơn nữa, kênh Vietlott SMS cho phép người chơi chọn nơi đăng ký dự thưởng và anh T. đã chọn quê nhà Thái Bình, do đó toàn bộ gần 200 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân (10% phần tiền thưởng vượt 10 triệu đồng) của anh T. đã được đóng góp ngân sách tỉnh Thái Bình.

Chia sẻ với phóng viên, anh T. cho biết, anh thường xuyên mua vé số Vietlott qua điện thoại hơn nửa năm qua. Anh đánh giá kênh mua vé này rất tiện lợi.

“Tôi rất bất ngờ, không nghĩ mình trúng”, anh T. chia sẻ trong cảm giác lâng lâng khó tả.

Về bộ số trúng thưởng, anh T. tiết lộ đó là “bao bộ ba số”, tức mỗi con số trong bộ ba số được phép đảo khi dò số. Anh dự thưởng theo cách này sau khi cập nhật ứng dụng Vietlott SMS và thấy có thêm nhiều tùy chọn đa dạng. Do đó, dù bộ số anh mua là 261 783 khác bộ số kết quả 162 738, nhưng anh vẫn trúng Đặc biệt.

Chia sẻ thật lòng suy nghĩ về xổ số Max 3D Pro nói riêng và Vietlott nói chung, anh nói: “Trước tôi chưa tin lắm giải bên Vietlott, nhưng bây giờ bản thân đã may mắn trúng nên mọi người hãy tin và vui chơi dự thưởng. Đây là do may mắn của mỗi người”.

Xổ số Max 3D Pro dò ngược xuôi, dọc chéo thú vị

Trước anh T., nhiều người chơi khác cũng đã trúng Đặc biệt của xổ số Max 3D Pro hay Max 3D+ (một sản phẩm khác của dòng Max 3D). Có người trúng kỷ lục hơn 20 tỉ đồng nhờ dự thưởng lớn. Song đến nay, vẫn chưa có ai “ẵm” trọn 30 tỉ đồng giải Đặc biệt của Max 3D Pro dù trúng giải này, đơn giản là do họ chưa tận dụng hết cơ hội mua tối đa 15 lần cho bộ số yêu thích.

Với cách chơi Cơ bản, người chơi chọn hai bộ ba số từ 000 đến 999 (ví dụ: 123 - 456, trong đó 123 là số trước, 456 là số sau, các con số có thể trùng nhau) để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng. Nếu bộ số dự thưởng trùng đúng thứ tự với kết quả Giải đặc biệt thì người chơi sẽ mang về giải thưởng giá trị 2 tỉ đồng.

Nếu ngược thứ tự, người chơi sẽ trúng Giải phụ đặc biệt lên tới 400 triệu đồng/lượt dự thưởng. Đây là điểm hấp dẫn của sản phẩm Max 3D Pro khi cho phép người chơi dò xuôi hay dò ngược đều có cơ hội trúng thưởng lớn.

Cách chơi Bao bộ ba số là các con số trong bộ ba số trước và các con số trong bộ ba số sau sẽ được đảo để tăng cơ hội trúng thưởng cho người chơi, nhưng không thay đổi vị trí của số trước và số sau. Ví dụ, số trước 123 (sinh thêm 132, 213, 231, 312, 321), số sau 456 (sinh thêm 465, 546, 564, 645, 654) tạo ra 36 bộ số dự thưởng. Trường hợp có số trùng nhau (ví dụ 112 - 010) thì các trường hợp sẽ ít lại.

Riêng cách chơi Bao nhiều bộ ba số, người chơi chọn từ 3 đến 20 bộ ba số để đảo thành nhiều bộ số (chỉ đảo bộ ba số này với nhau), tối thiểu tạo ra 6 bộ số và tối đa tạo ra 380 bộ số dự thưởng. Ví dụ: Bao 3 bộ số 123 - 456 - 789 thì tạo thành 6 trường hợp: 123 - 456, 456 - 123, 123 - 789, 789 - 123, 456 - 789, 789 - 456.

Để mua vé số Max 3D Pro, người chơi có thể tới các điểm bán vé số Vietlott gần nhất tại 63/63 tỉnh, thành trên cả nước. Ngoài ra, người chơi có thể giới thiệu bạn bè mở tài khoản đăng ký mới hoặc đặt mua và tặng bạn bè, người thân những bộ số may mắn qua kênh Vietlott SMS.

Tham khảo qua kênh Vietlott SMS tại https://vietlott-sms.vn

Tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm Max 3D tại https://www.vietlott.vn