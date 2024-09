Mưa lớn ở Quảng Trị, nước qua đập tràn dâng cao chảy xiết 18/09/2024 19:00

Chiều 18-9, ông Lê Đại Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, cho biết trên địa bàn xuất hiện mưa lớn khiến nước dâng qua tràn, giao thông qua lại khó khăn.

Mưa lớn ở Quảng Trị, nước qua đập tràn tại huyện miền núi Đakrông dâng cao chảy xiết.

Theo đó, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trên địa bàn có mưa to cục bộ ở các xã A Bung, Tà Rụt, A Vao, lượng mưa phổ biến 90-120 mm đã làm ngập các tràn Tà Rụt - A Ngo, Tràn 15Đ, mực nước ngập khoảng 0,3-0,5 m.

"Hiện tại, các lực lượng của địa phương đã tổ chức rào chắn, không cho các phương tiện qua lại vì nguy hiểm" - ông Lợi nói.

Trong 24 giờ qua, địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như tại Đập, thủy điện La Tó 71,2 mm; A Vao 58 mm (Đakrông); Thuỷ văn Đông Hà 50,2 mm (TP Đông Hà). Cơ quan chức năng dự báo từ 18 đến 20-9, ở khu vực Quảng Trị có mưa to đến rất to.

Lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, cấm người và phương tiện qua lại đoạn đường ngập nước sau mưa lớn ở Quảng Trị.

Để ứng phó với mưa bão, Quảng Trị dự kiến sơ tán người dân ở những vùng trũng, những vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Đồng thời, trong hôm nay tỉnh đã triển khai những biện pháp gia cố tàu thuyền, nhà cửa ở những khu vực xung yếu.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát công tác dự trữ lương thực, các mặt hàng thiết yếu ở cấp cơ sở, nhất là ở những địa phương dễ bị cô lập, chia cắt do bão lũ; chỉ đạo người dân dự trữ lương thực, các nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt 7 - 10 ngày để chủ động trong công tác ứng phó với diễn biến bão, mưa lũ kéo dài.