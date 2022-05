Nam sinh hóa thân thành ngọn gió đạt giải Nhất viết thư Quốc tế UPU

Ngày 9-5 tại Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) tại Việt Nam.

Sau 5 vòng chấm, Ban Giám khảo Quốc gia đã chọn 100 bài vào vòng chung khảo. Em Nguyễn Bình Nguyên, lớp 9A1, trường Trung học Cơ sở Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình, thành phối Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhất Quốc gia cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (2022) tại Việt Nam.

Chủ nhân của bức thư đoạt giải Nhất lựa chọn ý tưởng khá độc đáo khi hóa thân thành ngọn gió gửi thư cho Nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn.

Bức thư là một áng văn đẹp, bay bổng với thông điệp: Âm nhạc sẽ làm dịu bầu không khí căng thẳng về khủng hoảng khí hậu khắp toàn cầu. Âm nhạc có “quyền lực mềm” giúp mọi người thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường sống.

Nội dung bức thư của em Nguyên có đoạn: "Cháu đã thấy bao trái tim rung lên trước âm nhạc của ông. Bao nhà khoa học, bao chính khách nghiêng mình trước tài năng và nhân cách của ông. Cháu hiểu rằng, ông với âm nhạc của ông mang một tầm ảnh hưởng lạ kỳ; và cháu hy vọng từ ảnh hưởng ấy, hàng triệu người sẽ thay đổi!...

Ông không phải là người đầu tiên, nhưng có thể trở thành người quyết định tạo nên thay đổi. Còn cháu - Ngọn gió không biên giới - nguyện sẽ cùng ông đưa bản "thiên ca - lời đất mẹ" này tới muôn nơi...”

Bức thư của em Nguyễn Bình Nguyên đã được Ban Tổ chức dịch ra tiếng Pháp gửi Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tại Thụy Sĩ dự thi Quốc tế.

Cùng với đó, Ban tổ chức cũng trao 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 61 giải Cây bút Triển vọng; 2 giải dành cho các thí sinh là người khuyết tật.

Cuộc thi được phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 11-2021 đến tháng 3-2022. Ban Tổ chức đã nhận được gần một triệu bức thư dự thi của các em học sinh 62 tỉnh, thành phố tham gia.

Chủ đề cuộc thi năm nay về biến đổi khí hậu, là vấn đề nóng bỏng toàn cầu và liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội, đến từng cá nhân nên nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh.

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ chức với chủ đề: "Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu." (Tiếng Anh: “Write a letter to someone influential explaining why and how they should take action on the climate crisis.”).