(PLO)- Khi đang nhận hơn 2 kg ma túy dạng thuốc lắc thì Anh bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Ngày 15-2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, và Công an TP Đồng Hới bắt giữ một thanh niên tàng trữ hơn 2 kg ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc.

Video: Nam thanh niên 19 tuổi đang nhận hơn 2 kg ma túy trong ngày valentine thì bị bắt.

Người bị bắt giữ là Nguyễn Hùng Anh (19 tuổi, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Nguyễn Hùng Anh bị bắt quả tang cùng hơn 2 kg ma túy. Ảnh: Thùy Trang

Theo cơ quan công an, Anh là đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn, hoạt động liên tỉnh bị lực lượng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh này triệt xóa vào tháng 1-2024. Trước đó, công an đã bắt giữ ba đối tượng với hơn 10 kg ma túy tổng hợp.

Vào khoảng 14 giờ 5 phút, ngày 14-2, lực lượng công an bắt quả tang Anh khi đang ôm một thùng carton được nhận từ chiếc xe ô tô giao hàng tại phòng trọ.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện lượng lớn chất ma túy được ngụy trang, cất giấu tinh vi trong các túi nilon, hộp nhựa chứa bánh kẹo, mỹ phẩm với hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp, dạng thuốc lắc, có trọng lượng hơn 2 kg.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành xử lý theo quy định.

BẢO THIÊN