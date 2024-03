NATO mở rộng căn cứ không quân gần Ukraine lên quy mô lớn nhất châu Âu

Trang tin Euronews ngày 18-3 đưa tin Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang mở rộng căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu gần TP Constanta (phía nam Romania).

Địa điểm này chỉ cách tỉnh Odessa của Ukraine khoảng 500 km về phía đông bắc.

Một máy bay phản lực Typhoon hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Mihail Kogalniceanu gần TP Constanta (Romania). Ảnh: AFP/RT

Dự án mở rộng trên có chi phí lên đến 2,5 tỉ euro (tương đương 2,7 tỉ USD).

Căn cứ sẽ bao gồm một đường băng mới, nhà chứa máy bay, kho nhiên liệu và kho đạn dược. Căn cứ cũng sẽ có chỗ ở cho nhân viên, trường học, nhà trẻ, cửa hàng và thậm chí cả bệnh viện riêng.

Sau khi mở rộng, căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu sẽ có kích thước tương đương “một thị trấn nhỏ”, theo Euronews.

Sức chứa của căn cứ dự kiến lên đến 10.000 quân nhân NATO, bao gồm thành viên gia đình của họ.

Hiện có 5.000 quân nhân NATO, chủ yếu là người Mỹ, đóng quân tại căn cứ này.

Theo cập nhật trên tờ The New Voice of Ukraine, dự án đã bắt đầu bước vào giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản, bao gồm đường vào và điện.

Sau khi hoàn tất mở rộng, đây sẽ là căn cứ quy mô lớn nhất của NATO ở châu Âu.

HOÀNG AN