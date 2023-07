New Zealand giúp nữ Việt Nam nhận ra hạn chế của mình

(PLO)- Khi chủ nhà New Zealand chơi không khoan nhượng sau chuỗi 10 trận không biết thắng của họ, các học trò HLV Mai Đức Chung mới thấy rõ hơn những điều mình cần khắc phục trước cuộc chơi lớn tại World Cup 2023.

Sau trận thua nhẹ 1-2 trước tuyển nữ Đức (hạng hai thế giới) vắng nhiều trụ cột, tuyển nữ Việt Nam (VN) đã rất khó khăn để chống chọi với chủ nhà New Zealand, dù đối thủ chỉ hơn mình vài bậc trên bảng xếp hạng FIFA (26 so với 32). Thậm chí, HLV Mai Đức Chung tung ra đội hình có phần mạnh hơn, khi đội trưởng Huỳnh Như trở lại sau chấn thương để thay tiền đạo trẻ Thúy Hằng nhưng cơ hội gần như không có.

Cũng phải cảm ơn học trò của nữ HLV Jitka Klimkova đã thi đấu không khoan nhượng, không giữ chân, giúp các cô gái VN có nhiều bài học quý giá hơn để rút kinh nghiệm cho cuộc chơi lớn sắp tới. Nếu như ở trận gặp Đức, học trò HLV Mai Đức Chung có đến tám lần dứt điểm, bao gồm ba cú sút hiểm hóc buộc thủ môn phải trổ hết tài nghệ cứu thua thì trong trận đá với New Zealand, tuyển nữ VN chưa một lần gây khó cho người gác đền của đội chủ nhà.

Cả trận đội tuyển nữ VN chỉ cầm bóng 36% cùng hai cú sút so với 27 pha dứt điểm của đội tuyển nữ New Zealand. Sự hài lòng về tinh thần thi đấu và lăn xả nơi các cầu thủ VN vẫn chưa đủ để lấp vào những thua sút về thể hình, sức mạnh và những pha tranh chấp mà New Zealand luôn cho thấy sự vượt trội với lối chơi vây ráp, ít cho các cầu thủ VN khoảng trống.

Tiết trời lạnh lẽo ở TP Napier, sức vóc nhỏ hơn, kinh nghiệm ít hơn của tuyển nữ VN là nguyên nhân chính của trận thua khiêm tốn 0-2 trước đội bóng của quốc gia đồng tổ chức World Cup 2023, với hai bàn thắng trong hiệp 1 của Bott và Jacqui Hand trên sân McLean Park.

Chiến thắng của New Zealand là trận thắng thứ tư của New Zealand sau 24 trận dưới thời nữ HLV Jitka Klimkova và quan trọng với chủ nhà là chấm dứt chuỗi 10 trận không biết thắng. Cứ nhìn các cầu thủ New Zealand mừng rỡ và khán giả của họ hạnh phúc càng nói lên được thời điểm có chiến thắng, họ giải tỏa được sức ép đè nén trước khi bước vào chơi trận mở màn World Cup diễn ra sau 10 ngày.

Cả trận chỉ có một cơ hội sáng duy nhất của đội tuyển VN ở giữa hiệp 1 khi Thanh Nhã nhận đường chuyền khe và đột phá bên cánh trái nhưng cú sút của Nhã lại bị Bowen cản phá.

Tờ Stuff của New Zealand nhận xét sau chiến thắng 2-0 của đội nhà: “VN là đội bóng đến từ châu Á, với hầu hết các cầu thủ đang thi đấu trong nước, họ tấn công ít và dành phần lớn thời gian của trận đấu để phòng ngự bên phần sân nhà. VN phải mất 35 phút mới có một pha chạm bóng trong vòng cấm của New Zealand. Vào hiệp 2, đội khách có sự cải thiện đáng kể nhưng chỉ là những pha tranh chấp quyết liệt hơn và giảm phần lép vế mà hiệp 1 New Zealand lấn lướt dồn nén họ. Yếu tố thời tiết cũng ảnh hưởng khi các cầu thủ VN không thoải mái thi đấu trong tiết trời lạnh giá so với nắng nóng ở VN trong thời điểm này”.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung còn một trận giao hữu cuối cùng gặp đội tuyển nữ Tây Ban Nha vào ngày 14-7, trước khi nhập cuộc World Cup với trận đầu tiên gặp đương kim vô địch Mỹ (ngày 22-7), tiếp theo là Bồ Đào Nha (ngày 27-7) và trận cuối vòng bảng là á quân Hà Lan (ngày 1-8).•

