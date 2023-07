New Zealand ra sao sau chiến thắng trước tuyển nữ Việt Nam?

(PLO)- Hầu như dư luận New Zealand rất ủng hộ nữ HLV Jitka Klimkova sau chiến thắng giao hữu 2-0 trước tuyển nữ Việt Nam trưa ngày 10-7 (theo giờ VN).

Đây là chiến thắng thứ hai của tuyển nữ New Zealand dưới triều đại bà Klimkova. Lần trước khi bà mới nhậm chức HLV trưởng New Zealand tháng 12-2021, thì đội của bà đã thắng Hàn Quốc 2-1 trong một trận giao hữu.

Chiến lược gia người Czech này nhận được sự đồng cảm của hầu hết dư luận New Zealand bởi khi bà nhậm chức HLV trưởng nữ đội bóng xứ Kiwi là lúc bóng đá thế giới nói chung và New Zealand nói riêng....đứng hình vì dịch COVID-19 bùng phát. Nó để lại một đội tuyển ốm yếu về thể lực và rệu rã về tinh thần, nhiều cầu thủ New Zealand còn có dấu hiệu mắc chứng trầm cảm do thời gian phong tỏa vì dịch bệnh ở New Zealand rất nghiệt ngã.

Mặc khác New Zealand cũng là quốc gia có lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất thế giới như Úc. Khi Klimkova nhậm chức cũng là lúc tình hình dịch bệnh ở New Zealand còn rất ngổn ngang, cầu thủ thì yếu đuối sau thời gian dài không tập luyện, thi đấu.

Thắng VN 2-0 là dư luận cả xứ Kiwi cảm thấy lạc quan. Họ cho rằng chiến thắng này tạo nên một cú hích về mặt tâm lý rất tốt cho đồng chủ nhà World Cup.

Dư luận của New Zealand cũng chỉ ra rằng, thắng Việt Nam! 2-0 ở trận giao hữu vừa rồi là chiến thắng đầu tiên của tuyển nữ New Zealand trên sân nhà kể từ năm 2012 đến nay.

Chiến thắng này cũng giúp cho “Kiwi” tự tin hẳn lên ở trận ra quân đầu bảng A World Cup 2023 gặp Na Uy, đối thủ mà bà Klimkova cho rằng mạnh nhất bảng. Giải tỏa được “hạn” bàn thắng, cô trò Klimkova đầy tự tin sẽ ghi những bàn thắng vào lưới Na Uy ở trận đầu tiên.

Hai bàn thắng ghi vào lưới VN do công CJ Bott ở phút 17 và Jacqui Hand ở phút 44 đã giải tỏa “năng lượng xấu” và tạo nên sự tự tin rất nhiều cho tuyển nữ New Zealand.

Chiến thắng đó còn chặn đứt chuỗi 10 trận không biết chiến thắng liên tiếp của New Zealand tạo đà tâm lý cực tốt lên toàn đội. Dư luận New Zealand không quá trông chờ vào đội tuyển khi World Cup diễn ra trên sân nhà, mà chiến thắng là vui, là hạnh phúc trước đã.

