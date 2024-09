Nga nêu lý do không đá với tuyển Thái Lan ở sân Mỹ Đình 08/09/2024 14:36

(PLO)- Trận đấu của Nga và đội tuyển Thái Lan đêm 7-9 bị hủy do cơn bão Yagi đang tiếp cận Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) nêu lý do không đá trận giao hữu này.

Các thành viên đội tuyển Nga đã đáp chuyên cơ riêng về nước vào sáng sớm ngày 8-9, sau khi trận giao hữu của thầy trò Valery Karpin với tuyển Thái Lan dự kiến ​​diễn ra vào đêm 7-9 bị hủy bỏ. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Nga Maxim Mitrofanov cho biết Ban tổ chức có phương án dời trận đấu sang ngày khác nhưng phía Nga từ chối.

Sport-Express dẫn lời của Tổng thư ký Mitrofanov chia sẻ: “Ban tổ chức phía Việt Nam đề nghị hoãn trận đấu sang ngày hôm sau, nhưng chúng tôi từ chối. Thứ nhất, không có gì đảm bảo về dự báo thời tiết có trở lại bình thường hay không. Thứ hai, nếu đội ở lại Hà Nội thêm một ngày nữa thì quá trình tái thích nghi khi trở về Nga của các cầu thủ sẽ mất nhiều thời gian. Đôi khi, điều này có thể hạn chế cầu thủ Nga thi đấu trong giải vô địch của chúng tôi”.

Trước đó, vào ngày 5-9, đội tuyển Nga đã đánh bại chủ nhà Việt Nam với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, sau đó người ta biết rằng cơn bão Yagi đang đổ bộ, gây ảnh hưởng nhiều đến các khu vực ở miền Bắc. Vào sáng 7-9, trời bắt đầu mưa to và Ban tổ chức quyết định hủy trận đấu giữa Nga và Thái Lan.

Thầy trò Valery Karpin đã đáp chuyên cơ riêng về Nga vào sáng 8-9. Ảnh: CCT.

Ngay sau đó, Ban tổ chức giải bóng đá giao hữu quốc tế cũng ra thông báo: Do ảnh hưởng của siêu bão Yagi (bão số 3), trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Nga ngày 7-9 tại sân vận động Mỹ Đình sẽ không tổ chức. Đội tuyển Nga sẽ về nước theo kế hoạch (rạng sáng ngày 8-9), đội tuyển Thái Lan tiếp tục chuẩn bị trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào lúc 20 giờ tối ngày 10-9.

Việc trận đấu không thể tổ chức theo kế hoạch là bất khả kháng do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, gây ảnh hưởng đến điều kiện thi đấu cũng như không đảm bảo an toàn cho các đội tuyển, người hâm mộ và các thành viên tham dự giải. Điều này cũng được hai đội tuyển Nga và Thái Lan thống nhất nhằm đảm bảo an toàn.

VFF và Ban tổ chức giải sẽ tiến hành hoàn trả tiền vé cho khán giả mua vé xem trận đấu giữa Nga và đội tuyển Thái Lan tại trụ sở VFF, thời gian cụ thể thông báo sau. VFF và Ban tổ chức giải mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ của khán giả hâm mộ cũng như các bên liên quan đối với quyết định này”.

Đội tuyển Nga đã chơi trận đầu tiên của giải tam hùng thắng chủ nhà Việt Nam 3-0 nhưng không đá trận thứ hai với tuyển Thái Lan do ảnh hưởng bão Yagi. Ảnh: CCT,

Theo đó, Ban tổ chức cũng sẽ thông báo cho FIFA việc giải đấu bị hủy vì lý do bất khả kháng, đồng thời không có tính thứ hạng cho trận này. Tuy nhiên, trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ được giữ nguyên, và đây là một trận đấu ở cấp độ quốc tế hạng A nên được tính điểm xếp hạng trên bảng xếp hạng FIFA như bình thường.

Ban tổ chức cũng quyết định hủy luôn giải thưởng cho đội vô địch giải tam hùng này do tuyển Nga mới đá một trận. Ngày 5-9, HLV Valery Karpin không tung ra sân đội hình mạnh nhất đã đánh bại chủ nhà Việt Nam 3-0. Các tiền vệ Daler Kuzyaev ghi bàn phút 24, Văn Thanh và thủ môn Văn Lâm phối hợp không tốt đã đưa bóng phản lưới nhà ở phút 62, tiền đạo Tamerlan Musaev ấn định 3-0 ở phút 77.