Ngày 17-4, khả năng TP.HCM sẽ có mưa 15/04/2024 14:56

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết trong ngày 15-4, tại TP.HCM, các tỉnh Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng với cường độ giảm nhẹ so với 24 giờ qua.

Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào nhẹ mang tính chất địa phương, đêm không mưa.

Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông Nam Bộ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, miền Tây Nam Bộ phổ biến từ 34-36 độ C.

Ngày 17-4, TP.HCM có khả năng xảy ra mưa trái mùa. Ảnh minh họa: NC

Dự báo hai đến ba ngày tới, vùng áp thấp nóng phía Tây nối với rãnh áp thấp 24-27 độ vĩ Bắc bị nén và làm đầy bởi bộ phận áp cao lạnh từ phía Bắc có cường độ không mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung Trung Bộ hạ dần trục về phía Nam và hoạt động mạnh.

Theo đó, thời tiết trong những ngày tới khả năng có mưa dông cục bộ về chiều tối. Những cơn mưa xuất hiện vào chiều tối cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Nắng nóng gay gắt ở Miền Đông Nam Bộ giảm dần, nắng nóng trên khu vực giảm nhẹ trên toàn khu vực miền Đông lẫn miền Tây Nam Bộ trong những ngày tới.

"Ngày 17, 19 và 20-4, TP.HCM khả năng có mưa trái mùa khoảng 60%, nếu xảy ra mưa cũng chỉ là mưa cục bộ" - ông Lê Đình Quyết thông tin.