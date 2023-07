Nghe bài hát chính thức của World Cup 2023

(PLO)- Bài hát chính thức của World Cup 2023 bóng đá nữ mang tên "Do It Again" sẽ được hai nghệ sĩ Benee and Mallrat hát trong đêm khai mạc 20-7.

Bài Do It Again là thuộc thể loại nhạc pop, có giai điệu nhanh. Theo nhận xét của một tờ báo New Zealand đăng tải clip bài hát, bài hát có vẻ thiếu cảm xúc, đám đông fan trong sân bóng sẽ rất khó hát theo, giai điệu không nổi trội, lại nhanh. THANH HÀ