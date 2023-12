Ngôi sao của Newcastle bất ngờ giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023

Giải thưởng thường niên mang tên "Fans’ Footballer of the Year 2023" của Reach PLC đã chứng kiến ​​rất nhiều người hâm mộ bỏ phiếu, trong đó ngôi sao Kieran Trippier của Newcastle United đã giành danh hiệu Fans’ Footballer of the Year 2023 - Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023 do người hâm mộ bầu chọn.

Chuyện gì đã xảy ra với ngôi sao được Sir Alex Ferguson xem là hay nhất ở MU? (PLO)- Điều gì đã xảy ra với ngôi sao được Sir Alex Ferguson cho là tốt nhất Manchester United nhưng bị Erik ten Hag loại bỏ.

Đồng đội của Kieran Trippier tại Newcastle United là Bruno Guimaraes đã giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm của Reach PLC vào năm ngoái, với rất nhiều fan bóng đá bỏ phiếu cho cầu thủ yêu thích của họ. Reach PLC là giải thưởng thường niên hàng năm do người hâm mộ bầu chọn, nó trao cho các cầu thủ người Anh và các cầu thủ đang thi đấu ở Anh, cả cầu thủ nam lẫn nữ. Danh sách rút gọn năm nay gồm 12 cầu thủ cho người hâm mộ bầu chọn từ đầu tháng 12. Ngoài ra, Reach PLC còn cho người hâm mộ bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất năm của từng đội bóng.

Kieran Trippier giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023. ẢNH: GETTY

Hậu vệ phải Kieran Trippier đã đóng một vai trò quan trọng trong năm 2023 đầy ấn tượng của “Những chú chim chích chòe”, giúp Newcastle lọt vào top 4 Premier League, kèm suất dự Champions League ở mùa giải trước. Newcastle cũng vào chung kết Carabao Cup nhưng thua Manchester United 0-2 trên sân Wembley.

Năm 2023 xuất sắc của cầu thủ 33 tuổi Kieran Trippier là đủ để giúp anh vượt qua cỗ máy ghi bàn của Manchester City là Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy về thứ hai, hơn người xếp thứ ba là Jude Bellingham chỉ với ba phiếu bầu.

Trong mùa giải đầu tiên xuất sắc ở Anh, Haaland ghi 52 bàn sau 53 trận và giành cú ăn ba lịch sử cùng Man City. Anh cũng là vua phá lưới cả ở Premier League lẫn Champions League mùa trước. Mùa này, Haaland tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League, nhưng anh lại thua Kieran Trippier trong cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023 của bóng đá Anh do người hâm mộ bình chọn.

Jude Bellingham giành giải Cậu bé vàng 2023. ẢNH: GETTY

Năm nay, Erling Haaland cũng chỉ về đích thứ hai trong cuộc đua giành Quả bóng vàng thế giới - Ballon d'Or, sau đội trưởng của nhà vô địch World Cup 2022 là Lionel Messi của Argentina. Dù vậy, Haaland được bầu chọn là cầu thủ hay nhất mùa giải của LĐBĐ châu Âu (UEFA).

Trong khi đó, Jude Bellingham tiếp tục thăng tiến nhanh chóng trên đỉnh cao bóng đá thế giới, sau vụ chuyển nhượng trị giá 113 triệu bảng Anh đến gã khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid từ Borussia Dortmund vào mùa hè vừa qua. Bellingham có khởi đầu tuyệt vời tại Real Madrid, giúp anh giành giải Cậu bé vàng 2023 – Golden Boy.

Bukayo Saka của Arsenal và người từng hai lần đoạt giải thưởng này là Mohamed Salah đã lọt vào Top 5 giải thưởng năm 2023 của Reach PLC sau mùa giải ấn tượng ở Premier League. Thủ môn của Manchester United và Anh Mary Earps là cầu thủ nữ có thứ hạng cao nhất trong danh sách năm nay. Cô đứng thứ sáu sau màn trình diễn xuất sắc trong màu áo tuyển nữ Anh tại VCK World Cup nữ 2023.

Danh sách rút gọn 12 ngôi sao cho danh hiệu cầu thủ hay nhất năm để fan bầu chọn. ẢNH: MIRROR

Xếp thứ bảy là tiền vệ Rodri của Man City, thứ tám là đội trưởng tuyển Anh Harry Kane, người vừa rời Tottenham để gia nhập Bayern Munich trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Nữ danh thủ người Úc Sam Kerr của Chelsea lọt vào Top 10, cùng với Declan Rice của Arsenal, tiền đạo Ollie Watkins của Aston Villa và hậu vệ John Stones của Man City hoàn thành danh sách năm nay.

Chuyện gì đã xảy ra với ngôi sao được Sir Alex Ferguson xem là hay nhất ở MU? (PLO)- Điều gì đã xảy ra với ngôi sao được Sir Alex Ferguson cho là tốt nhất Manchester United nhưng bị Erik ten Hag loại bỏ.

GIA ĐỊNH