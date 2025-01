Người dân nhích từng chút trên Quốc lộ 1 về miền Tây đón Tết 25/01/2025 11:56

Sáng 25-1 (26 Tết), lưu lượng xe từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông đổ về miền Tây tăng mạnh, khiến nhiều điểm giao thông trên Quốc lộ 1 bị ùn tắc.

Từ sáng 25-1 (26 Tết), tuyến Quốc lộ 1 hướng về miền Tây đã bị ùn ứ.

Ghi nhận lúc 9h tại Quốc lộ 1, đoạn từ ngã tư Long Kim ( thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An) đến tuyến tránh Quốc lộ 1 (nơi ngã 4 giao nhau giữa Quốc lộ 1 - Quốc lộ 62 thuộc địa phận TP Tân An, Long An), hướng từ TP.HCM đi miền Tây bị ùn ứ cục bộ. Phương tiện rất đông, các xe nối đuôi nhau, xếp hàng dài nhích từng chút.

Các xe chen nhau nhích từng chút để di chuyển trên tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua TP Tân An, có người phải xuống xe đi bộ qua đoạn ùn tắc.

Anh Lương Hoàng Phong (26 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết: “ Nhà tôi từ TP.HCM về Sa Đéc ăn Tết. 7h sáng tôi bắt đầu di chuyển trên Quốc lộ 1, nhưng khi đến địa phận Long An thì kẹt cứng.

Lưu lượng xe đổ về miền Tây rất đông, tôi phải dừng lại nghỉ mệt để tìm đường tắt đi cho không bị kẹt xe. Kiểu này không biết khi nào về đến quê”.

Mật độ phương tiện lưu thông cao khiến tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua TP Tân An ùn ứ cục bộ, nút giao thông Quốc lộ 1 với Quốc lộ 62 đông nghịt người và phương tiện.

Tại khu vực tuyến tránh cầu Tân An đến nút giao Quốc lộ 1 với Quốc lộ 62 đông nghịt người và phương tiện. Nhiều người mệt mỏi do thời tiết nắng nóng, xe nhích từng chút nên phải tấp vào lề đường ngồi nghỉ.

Nhiều người mệt mỏi phải tấp vào lề để nghỉ ngơi rồi tiếp tục di chuyển về miền Tây.

“Cũng như mọi năm, tôi tranh thủ về quê cùng với gia đình. Khi đến địa phận TP Tân An lưu lượng xe quá đông, lại nắng nóng nên phải dừng lại nghỉ mệt. Phải tranh thủ để về sớm được lúc nào hay lúc đó.

Hy vọng những đoạn đường tiếp theo trên Quốc lộ 1 sẽ không bị ùn tắc kiểu này và mọi người về nhà bình an, sớm đoàn viên cùng gia đình” - Ông Trần Văn Đạt (quê Cần Thơ) nói.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Quốc lộ 62 các phương tiện đông nhưng lưu thông thuận lợi.

Tại một số khu vực khác trên địa bàn tỉnh Long An có tuyến Quốc lộ 62, N2, Cao tốc TP.HCM – Trung Lương, các phương tiện di chuyển từ TP.HCM về miền Tây tuy có đông nhưng lưu thông thuận lợi.

Ghi nhận lúc 11h, các phương tiện di chuyển từ Quốc lộ 60 lên cầu Rạch Miễu liên tục bị ùn ứ.

Trong khi đó, sáng cùng ngày người dân đổ về miền Tây theo hướng qua cầu Rạch Miễu bị ùn ứ, CSGT hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre liên tục điều tiết để các phương tiện di chuyển chậm qua cầu.

Đến hơn 11h, lượng phương tiện đổ về miền Tây rất đông, thời tiết nắng gắt nên nhiều gia đình có con nhỏ khá vất vả khi di chuyển.

Hiện tại, trên Quốc lộ 1 hướng về miền Tây các phương tiện tiếp tục đông, người dân có thể chọn di chuyển theo Quốc lộ 62, N2 để ra có thể lưu thông thuận lợi hơn.

Một số hình ảnh người dân về miền Tây sáng 26 Tết:

Dòng xe nối đuôi nhau di chuyển trên Quốc lộ 1 về các tỉnh miền Tây.

Nhiều trẻ em tỏ ra mệt mỏi.

Nhiều người đồ đạc lỉnh kỉnh với hoa, quà bánh... đem về quê.