Người đẹp Lê Hoàng Phương mời Phát La và Chen Ru Lu đi ăn nhà hàng

Tập 30 Quán ăn hạnh phúc mở đầu với sự xuất hiện của người đẹp Lê Hoàng Phương - Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022.

Cô nàng bày tỏ bản thân là người yêu thích ẩm thực và vì muốn có nhiều năng lượng vui vẻ, cũng như hạnh phúc khi thưởng thức các món ăn nên Hoàng Phương đã mời Phát La, Chen Ru Lu đến nhà hàng để cùng dùng bữa.

Tại chương trình, Chen Ru Lu tiết lộ thông tin cô nàng cùng tuổi với Lê Hoàng Phương và bày tỏ xem người đẹp gốc Khánh Hòa là Hoa hậu trong lòng mình.

Chen Ru Lu cảm thấy rất vui khi gặp Hoàng Phương và tự nhủ bằng mọi giá phải học được bí quyết có vóc dáng đẹp, năng lượng tích cực cùng mẹo ăn uống không sợ tăng cân từ bạn cùng tuổi.

Tuần này, nhà hàng ẩm thực trong chương trình Rice Field sẽ chiêu đãi thực khách các món: Gỏi mực, Nụ bí xào tỏi, Sườn non sốt xí muội bao mè, Cá lóc quay me, Canh cải chua sườn non.

Mở đầu với món Gỏi mực chua cay, các nguyên liệu cà rốt, hành tây, sả, dưa leo, cà chua, mè trắng, hành phi hòa quyện với sốt Thái làm cho người đẹp gốc Khánh Hòa cảm thấy thích thú bởi vị mực thơm và giòn cùng sốt Thái chua cay kích thích vị giác khiến cô muốn ăn nhiều hơn.

Đang dùng tiệc thì bất ngờ Phát La đề nghị tạo chút kịch tính cho chương trình, không đợi đàn anh nói hết Lê Hoàng Phương đã lo lắng nhớ lại khoảng thời gian thi hoa hậu.

Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tiết lộ: “Với em thì sướng lắm, được ban tổ chức lo ăn uống đầy đủ. Cứ đến giờ ăn thì đi ăn, đến giờ thi phần nào thì đi thi, chỉ việc tập trung vào phần thể hiện của mình và tỏa sáng thôi, không khác cuộc sống bình thường cho lắm”.

Bất ngờ đề ra thử thách cho khách mời nhưng cuối cùng ông chủ quán Phát La liên tục thất bại trước người đẹp Lê Hoàng Phương.

Vì thua trước đàn em nên ông chủ quán Phát La không được thưởng thức món Canh cải chua sườn non mà khách mời cực yêu thích.

Khi nghe hai nữ đồng nghiệp tấm tắc khen món ăn ngon, Phát La cho rằng bản thân là người đàn ông tự trọng nên đã thua thì nhất quyết tuân thủ luật chơi và không ăn.

Lúc này, Hoàng Phương liền lên tiếng: “Cái gì mình cũng nên tự trọng nhưng riêng ăn uống thì không cần tự trọng”.

Lập tức Phát La tỏ ra sợ khán giả không cảm nhận được hương vị món ăn khi mình không review nên anh chàng cũng sẵn sàng bỏ đi tự trọng để xin ké món canh thơm ngon, đậm đà.

Thưởng thức xong các món ngon, Lê Hoàng Phương đã chụp hình lưu niệm cùng ông chủ Phát La và cô trợ lý Chen Ru Lu tại Quán ăn hạnh phúc.

Chương trình Quán ăn hạnh phúc phát sóng vào lúc 19 giờ, thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7.