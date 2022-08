Nguy cơ lũ quét, sạt lở do mưa lớn sau bão: Sẵn sàng phương án sơ tán hơn 100 nghìn dân

Sáng sớm nay, 11-8, bão số 2 khi đổ bộ vào địa phận Quảng Ninh-Hải Phòng đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 7 giờ sáng, áp thấp nhiệt đới đang ở khu vực Đông Bắc bộ, cường độ còn cấp 6, giật cấp 8. Dự kiến 11 giờ trưa nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia sẽ phát bản tin cuối về bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10-8 đến 8 giờ ngày 11-8) có nơi trên 100 mm.

Riêng tại Quảng Ninh, lượng mưa đo được phổ biến từ 70-120 mm, cục bộ ở Cô Tô lên đến 180-190 mm; khu vực Móng Cái và Vân Đồn mưa ít hơn, lượng mưa phổ biến 30-70 mm. Gió phổ biến đạt cấp 2-3, riêng vùng biển Cô Tô có gió cấp 3-5.

Về lũ, mực nước xu thế lên chậm, đã xuất hiện lũ trên sông Ba Chẽ, cảnh báo rủi ro cấp độ 1, cấp thấp nhất.

Tại cuộc họp ứng phó với hoàn lưu sau bão sáng nay của Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, nhận định lo ngại lúc này là mưa lớn sau bão.

Theo ông Lâm, sáng nay mưa sẽ tập trung ở khu Đông Bắc, đồng bằng Bắc bộ, đến chiều giảm dần.

Khu vực phía Tây Bắc bộ gồm các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lại Châu mưa kéo dài sang ngày mai, lượng mưa từ 100-150 mm. Do mưa lớn nên khu vực miền núi các địa phương này và Thanh Hoá cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Khu vực đồng bằng Bắc bộ sau chiều nay đến hết ngày mai còn mưa nhỏ, phổ biến 20-50 mm.

“Chúng tôi lo ngại gió vẫn còn mạnh, có thể giật cấp 6 nên các khu neo đậu tàu thuyền ven biển vẫn phải chú ý đảm bảo an toàn đến chiều nay” - ông Lâm nhấn mạnh.

Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, tính đến 7 giờ sáng nay vẫn chưa có thông tin về thiệt hại do bão gây ra.

Trước diễn biến mưa lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, các địa phương đã rà soát số dân ở khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Qua rà soát cho thấy có 114.895 người ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía bắc đến Nghệ An.

Trong đó Cao Bằng 3.219 dân, Lạng Sơn 8.632 dân, Lai Châu 9.580, Điện Biên 13.300, Sơn La 9.690, Hoà Bình 16.010, Phú Thọ 12.225, Thanh Hóa 33.718… Các tỉnh đã sẵn sàng phương án sơ tán dân theo diễn biến thực tế mưa, lũ.

Ngoài ra, cũng xác định được 2.362 điểm vị trí giao thông có nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Các tỉnh đã sẵn sàng phương án cảnh báo, tổ chức canh gác tại những khu vực nguy hiểm.