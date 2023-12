Dù đưa vào hoạt động đã lâu, nhưng nút giao thông giữa tuyến đường Quốc lộ 62 đi vào đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương, đoạn thuộc địa phận xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An (Long An) còn một số bất cập về hạ tầng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sáng ngày 27-12, PV Báo Pháp luật TP.HCM ghi nhận tại nút giao Quốc lộ 62 ( thuộc xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An) với đường đường dẫn lên cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Chưa đầy 10 phút, đã có rất nhiều phương tiện đậu ngay ngã 3, giao nhau với Quốc lộ 62 để đón, trả khách, vận chuyển hàng hóa, quay đầu xe thậm chí có trường hợp ngồi tại đây để đón xe, bất chấp nguy hiểm.

Các xe khách chen nhau đậu cặp theo hướng ra từ đường dẫn Cao tốc TP.HCM - Trung Lương ra Quốc lộ 62 khiến nhiều phương tiện đến đây phải di chuyển thật chậm, lách đi qua.

Việc đón trả, khách của xe khách từ các tỉnh thành trong nước diễn ra thường xuyên bất chấp nguy hiểm tai nạn giao thông luôn rình rập.

Tình trạng này, ngoài việc gây ùn tắc giao thông, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn trên tuyến Quốc lộ 62, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra tại đây, để lại nhiều nỗi lo cho người dân khi lưu thông trên tuyến đường này.

Ông Lê Văn Khải (56 tuổi, Xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa): “ Nhiều người tham gia giao thông đi qua khu vực này rất nguy hiểm, nhất là những người đi xe máy như chúng tôi, các xe lớn cứ ra vào thường xuyên, không có biển báo, rồi hàng loạt xe đón khách quay đầu tại đây. Ngoài ra buổi tối khu vực này đèn chiếu sáng không đủ sáng, có khi lại không được mở. Hy vọng ngành chức năng nghiên cứu hệ thống giao thông tại đây để giúp việc đi lại được an toàn hơn”.

Có nhiều người đi xe ô tô đậu ngay khu vực nút giao thông này để chất hàng lên xe, khiến giao thông từ trong cao tốc TP.HCM - Trung Lương ra Quốc lộ 62 phải quan sát, nếu không rất dễ xảy ra tai nạn.

Cũng theo quan sát của PV, các vị trí thường được người dân chọn để chờ xe khách là đoạn từ Quốc lộ 62 rẽ vào cao tốc được 30 mét. Nhiều người đón xe cứ ngồi trên các lan can, chờ xe đến là lên xe, rồi quay đầu đi ngay.

Cũng vì trở thành nơi đón trả khách, một số lượng nhất định những người làm nghề xe ôm, xe taxi dựng lều làm điểm tập kết để chờ bắt khách.

Có nhiều người và xe ôm bất chấp nguy hiểm, đi ngược chiều từ Quốc lộ 62 vào đường dẫn Cao tốc TP.HCM - Trung Lương để đón hay đưa khách.

Bất chấp bản cấm vào đường cao tốc nhiều người cho xe máy chạy vào để đón khách hoặc giao hàng hóa

Có trường hợp các xe ô tô con, chở hàng hóa để vận chuyển ngay ngã ba này khi thực hiện việc giao nhận hàng xong, đã cho xe lùi từ đường dẫn cao tốc ra Quốc lộ 62 rất nguy hiểm.

Ngoài ra khu vực nút giao thông này vào buổi tối ánh sáng đèn trên Quốc lộ 62 không đủ chiếu sáng đến khu vực lối vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, ngược lại đèn ở đường dẫn thì không được chiếu sáng, khiến hạn chế tầm quan sát cho người đi đường vào ban đêm.

Nói về bất cập về vấn đề này ông Trần Thiện Trúc, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An cho biết tại vị trí trên không bố trí được trạm dừng đón trả khách ( do không có không gian và không đảm bảo an toàn giao thông); đối với trường hợp vi phạm đón trả khách không đúng nơi quy định, Sở GTVT đã nhiều lần chỉ đạo Thanh tra Sở thường xuyên phối hợp với lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát, xử lý theo quy định.

"Ở đây phần lớn là xe của tỉnh khác xuống đón, trả khách, lực lượng Thanh tra và CSGT phát hiện xử lý theo Nghị định 100, còn SỞ không có thiết bị giám sát hành trình của các xe này nên không kiểm được" ông Trúc nói.