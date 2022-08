Nhà siêu nhỏ và mong ước của hàng ngàn hộ dân

Khó có thể tưởng tượng 11 người trong gia đình ông Mai Văn Dục được nhồi vào căn nhà chỉ vỏn vẹn 35 m2 ấy. Chỉ nằm trở người thôi cũng đã khó nhọc. Ông Dục và con cháu muốn cuộc sống tốt đẹp hơn bằng việc được nâng tầng nhưng vướng quy định. Không thể di chuyển đi nơi khác, không thể nâng tầng, gia đình ông sống cam chịu, nằm chen chúc nhau mà ngủ.

TP Đà Nẵng đang có hàng ngàn hộ dân sống khổ sở trong những căn nhà siêu nhỏ như thế. Những căn nhà này tồn tại hàng chục năm nay bởi hoàn cảnh lịch sử hình thành đô thị. Những hộ dân này đang chờ đợi một quyết sách sau kỳ họp HĐND với nhiều kỳ vọng đó là sẽ được nâng tầng ngôi nhà chật chội của mình để cuộc sống bớt khổ hơn.

Đó là nguyện vọng hết sức chính đáng của công dân đang sống ở một “TP đáng sống”. Họ đang hy vọng về điều đó khi tâm tư của mình đã được đưa vào nghị quyết HĐND TP Đà Nẵng với câu trả lời sẽ được đưa ra vào tháng 10 này. Với nhiều gia đình sinh sống trong những căn nhà tí hon ấy, ước mơ của họ rất đơn giản là được duỗi thẳng chân khi ngủ mà không phải co bên này, gác bên kia đã là diễm phúc.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu, rất trăn trở khi phải chứng kiến cảnh nhiều hộ dân tới xin cơi nới xây thêm tầng vì gia đình có thêm thành viên mới. Nhiều người đã ôm mặt khóc khi nói về gian nan vì chỗ ở. Nhưng quy định là vậy, muốn cho dân làm thì cần phải điều chỉnh quy định pháp luật.

Ông Duy kể có cô giáo nhà chỉ mười mấy mét vuông, xưa nay hai mẹ con sống với nhau co duỗi rồi cũng qua ngày. Bây giờ con trai sắp cưới vợ, hai mẹ con không biết co duỗi thế nào khi có thêm cô dâu mới. Rồi đứa cháu của cô giáo nghèo sẽ ra đời thế nào trong căn nhà siêu bé chỉ 15-16 m2 ấy. Cả nhà cô giáo mong muốn được nâng thêm tầng căn nhà thấp lè tè của mình, để ngày cưới vợ cho con trai có thêm niềm vui. Cô giáo sụt sùi tìm tới quận đề đạt mong muốn của mình. Được nâng tầng mới có thêm phòng tân hôn. Đó sẽ là món quà cho đôi trẻ và sự an ủi cô giáo nghèo sống thanh đạm nuôi con khôn lớn một mình.

Thực tế đang có hàng ngàn gia cảnh như gia đình ông Dục và cô giáo nghèo ấy giữa lòng trung tâm TP Đà Nẵng. Họ sống chật vật trong những căn nhà nhỏ, lầm lũi. TP sẽ đáng sống hơn khi không quên biến ước mơ của những cư dân sống co mình chật chội trong căn nhà siêu nhỏ ấy.