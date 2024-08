'Nhãn lồng Hưng Yên hương vị tiến vua' đến với người tiêu dùng Hà Nội 16/08/2024 13:50

(PLO)- Nhiều loại nhãn cổ Hưng Yên như nhãn Hương Chi, nhãn lồng cổ, nhãn siêu ngọt sẽ được các hợp tác xã giới thiệu tại siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội.

Sáng 16-8, UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với siêu thị Big C Thăng Long, thành viên của Tập đoàn Central Retail Việt Nam, tổ chức khai mạc Tuần lễ nhãn và nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2024.

Tại sự kiện lần này, ban tổ chức trưng bày 18 gian hàng, giới thiệu các giống nhãn cổ Hưng Yên như nhãn Hương Chi, nhãn Lồng Cổ, nhãn siêu ngọt (đường phèn)... và các sản phẩm nông sản tiêu biểu đến từ các huyện Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi và thành phố Hưng Yên.

Đại diện Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam trao đổi với các hợp tác xã về cách thức đóng gói bao bì, xây dựng thương hiệu.

Trái nhãn lồng Hưng Yên đã được xếp hạng thứ 13 trong tốp 50 trái cây nổi tiếng Việt Nam, được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận là loại trái cây ngon nhất, được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa “Nhãn lồng Hưng Yên hương vị tiến vua”, được công nhận chỉ dẫn địa lý giúp khách hàng nhận biết và thưởng thức sản phẩm chính hiệu nhãn lồng Hưng Yên.

Theo số liệu của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên, năm 2024, diện tích trồng nhãn lồng của tỉnh Hưng Yên là 4.700 ha, cho sản lượng ước đạt 40.000 tấn. Theo các nhà vườn, năm nay nhãn mất mùa nên giá bán tăng khá cao so với năm trước.

Ông Vũ Quang Thắng, Giám đốc Sở Công Thương Hưng Yên cho biết, bên cạnh việc đưa nhãn lồng phân phối trong các chuỗi siêu thị tại Hà Nội, tỉnh Hưng Yên tiếp tục phối hợp với siêu thị GO!, Big C tổ chức Tuần lễ Nhãn và nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên tại Hà Nội năm 2024 tại Siêu thị Big C Thăng Long. Mục đích nhằm đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu nhãn lồng Hưng Yên chính hiệu đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ nhãn và nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2024.

Trên cơ sở phối hợp giữa hai bên, tại khu vực quầy rau củ của các siêu thị GO!, Big C, Tops Market miền Bắc sẽ dành những vị trí đẹp nhất, trang trí bắt mắt để giới thiệu đến người tiêu dùng nhãn lồng của tỉnh Hưng Yên.

Đồng thời, các siêu thị của Central Retail cũng áp dụng chương trình khuyến mãi hấp dẫn lên tới 33%, chỉ 29.900 đồng/kg (giá bán thường 44.900 đồng/kg), nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người tiêu dùng dễ dàng thưởng thức trái nhãn lồng Hưng Yên chính hiệu.

Ông Paul Le, Phó Chủ tịch của Central Retail tại Việt Nam, cho biết, Hưng Yên có nhiều sản phẩm nông sản tốt, trong đó có trái nhãn, tuy nhiên cần phải chú trọng công tác quảng bá, xúc tiến thương mại. Đơn cử trước khi đi bán thì phải xây dựng chiến lược, thiết kế bao bì đóng gói, bảo quản lạnh hay liên lạc siêu thị để quảng cáo đúng sản phẩm của mình.

“Sản phẩm của mình chắc chắn ngon, nhưng vấn đề cần thương hiệu, để khi người tiêu dùng vào siêu thị đã mua trái nhãn năm nay thì sang năm sau, họ vào và nhắm mắt mua cũng biết thương hiệu đó sẽ ngon. Xây dựng thương hiệu từ đó để đánh dấu thương hiệu nhãn Hưng Yên” - ông Paul Le chia sẻ.

Phó Chủ tịch của Central Retail tại Việt Nam cũng cho rằng với việc đẩy mạnh xây dựng thương hiệu theo câu chuyện sản phẩm, cùng với khâu đóng gói được cải thiện theo tiêu chuẩn quốc tế thì nhãn Hưng Yên có thể xuất khẩu đến các thị trường Eu, Hoa Kỳ.