Nhận thông báo vụ bà Nguyễn Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng, Công Vinh nói gì?

Cụ thể, phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết nam ca sĩ đã được Công an tỉnh Bình Dương giao nhận Thông báo kết thúc điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng.

"Ngoài ra Cơ quan điều tra Công an Tỉnh Bình Dương cũng thông báo về kết luận giám định của Sở Thông tin Truyền thông Bình Dương về các buổi livestream của bà Hằng đã chứa đựng những nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín và danh dự của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Theo đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được xác định là người bị hại, bị bà Nguyễn Phương Hằng công khai xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm trong các buổi livestream. Mọi thông tin về việc ăn chặn, chiếm đoạt tiền từ thiện đều hoàn toàn là lời tố cáo vô căn cứ, bịa đặt và nay đã có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra”- trang fanpage Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ công khai thông tin trên.

Một thời gian dài vừa qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không lên tiếng về bất kỳ thông tin gì vì chờ đợi kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra.

“Những thông tin vừa nhận được như một lời khẳng định mạnh mẽ, đanh thép đầy đủ tính pháp lý rằng: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hoàn toàn trong sạch trong quá trình làm từ thiện, đồng thời cũng là bị hại tổn thất rất lớn về cả tinh thần lẫn vật chất khi bị bà Nguyễn Phương Hằng vu khống.

Nay mọi việc đã phần nào được sáng tỏ, với tinh thần thượng tôn pháp luật, chúng tôi hi vọng luật pháp sẽ được thực thi nghiêm minh trong những bước tố tụng tiếp theo tại VKS và Toà án”- thông tin từ fanpage chính thức của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Trước đó, khi được Bộ công an minh oan khẳng định Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều nghệ sĩ: ca sĩ Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa… không ăn chặn từ thiện, trao đổi với PLO, người đại diện cho biết:

“Với người tự trọng nghề nghiệp như anh Hưng, đó là điều rất khủng khiếp. Khoảng một tuần đầu khi tin đồn rộ lên, rất mệt mỏi, những bới móc về chuyện đời tư, những cắt ghép …mọi chuyện dồn nén khủng khiếp nhất. Bản thân anh Hưng và ê-kíp luôn động viên nhau tỉnh táo bình tĩnh.

Cái quan trọng nhất, anh Hưng nói mình không làm điều gì khuất tất nên cứ ngẩng đầu lên mà giải quyết thôi. Anh Hưng rất bình tĩnh, không có bất kì hành động nào thiếu kiểm soát. Anh Hưng tin tưởng vào chuyện mình sẽ được minh oan. Hôm nay, có kết quả rồi, cũng nhẹ nhõm phần nào”.

Lê Công Vinh - chồng ca sĩ Thủy Tiên cũng đã chia sẻ những Thông báo từ cơ quan điều tra, với khẳng định ngắn gọn:

“Vẫn câu nói cũ “Tôi tin không một nhân vật nào đứng trên pháp luật, dù là doanh nhân, CEO nào đó! Không ai được phép đứng trên pháp luật”. Chiều nay Công an Bình Dương trả kết luận điều tra về hành vi phạm tội của bà Hằng đối với chúng tôi”.

Anh gửi lời cảm ơn đến cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương và tất cả khán giả đã yêu thương ủng hộ và tin tưởng vợ chồng anh suốt thời gian vừa qua.