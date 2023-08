Nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp vì sạt lở đất ở Yên Bái, Lai Châu, Sơn La

(PLO)- Mưa kéo dài khiến nhiều khu vực của các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La bị sạt lở đất, làm bốn người chết và nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho thấy, từ đêm qua đến sáng nay, 6-8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa to.

Mưa to khiến sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi, đến nay có ít nhất 16 nhà ở huyện Mù Cang Chải bị ảnh hưởng. Đau thương nhất, hai cháu bé sinh năm 2021 và 2023 tại bản Háng Bla Ha AB xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải đã không qua khỏi sau khi nhà bị sạt lở, đá lăn vào nhà.

Ngoài ra, đường Quốc lộ 32 tại Km 316+230, Km 318+600 bị sạt lở đất đá tràn kín mặt đường, gây ách tắc giao thông. Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ I đã điều xe, máy móc khắc phục đảm bảo giao thông bước 1.

Tại tỉnh Lai Châu cũng ghi nhận thiệt hại nặng nề. Mưa kéo dài từ ngày 4 đến 6-8 khiến nhiều khu vực bị sạt lở, lũ về. Hậu quả làm bốn người chết, ba người bị thương vì bị đất, đá sạt lở vào nhà và lũ cuốn trôi. Trong số ba người bị thương có ông Hà Văn Đăm (sinh 1967, bản Chế Hạng) do sạt lở đất khu lán nương. Hiện địa phương đã cử cán bộ Trạm y tế tiếp cận vị trí người bị thương để sơ cứu. Tuy nhiên đường đến bản Chế Hạng và khu lán nương của bản hết sức khó khăn. Từ trung tâm xã đến vị trí ông Đăm bị thương có khoảng 12 vi trí bị sạt lở ta luy dương, chỉ có thể đi bộ qua.

Báo cáo của địa phương cũng cho biết 40 hộ dân tại huyện Nậm Nhùn và Sìn Hồ đang bị ảnh hưởng do sụt lún đường, phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn. Huyện Phong Thổ có 10 hộ dân bị ảnh hưởng do đất đá sạt lở taluy dương vào nhà. Nhiều diện tích lúa của huyện Phong Thổ, Nậm Nhùn đã bị sạt lở, vùi lấp, thiệt hại hoàn toàn, một số nơi bị ngập úng.

Tại Km198+289 QL.4H bị sạt lở ta luy âm gây lún, nứt đường ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông đi lại của người dân. Tại km14+800 ĐT129, bản Nà Kế, xã Hồng Thu, xảy ra nứt đường dài khoảng 40m, nguy cơ sạt lở 1 nhà. Một số tuyến đường liên xã bị sạt lở, ảnh hưởng tới giao thông.

Đối với tỉnh Sơn La, báo cáo cho thấy mưa kéo dài 24 giờ qua khiến độ ẩm đất đã gần bão hoà (90%) hoặc đạt trạng thái bão hoà. Nguy cơ rất lớn xảy ra sạt lở. Tính đến sáng nay, địa phương đã có một người chết do bị lũ cuốn trôi. 8 hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn, 35 nhà bị đá lăn vào, phải di dời khẩn cấp ở huyện Mường La và Quỳnh Nhai.

Đoạn tuyến quốc lộ QL.279D từ Mường La đến Lai Châu tắc hoàn toàn vì nhiều điểm sạt lở (Km74+790; Km32+400; Km34+300; Km33+760). Trong đó Km32+300-Km32+600 L=300m sạt lở, trôi toàn bộ nền mặt đường. Vị trí đuôi mố cầu Nậm Păm, nước suối dâng cao xói đến mép mặt đường. Hiện đơn vị đang huy động lực lượng để thông đường.

Các tuyến đường lên bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La bị tắc cục bộ. Sạt lở taluy dương khoảng 362m2 tại đoạn đường giao thông bản của xã Mường Sại, Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai; đường xã Mường Lèo- Pá Khoang, huyện Sốp Cộp.

Hiện các địa phương đều đã thành lập các đoàn công tác về những khu vực bị ảnh hưởng để chỉ đạo khắc phục hậu quả, di dời người dân, thăm hỏi gia đình bị thiệt hại.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ đêm nay đến ngày 8-8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 180mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ. Cảnh báo đêm 8-8, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Hòa Bình và Điện Biên bị sạt lở đất đá (PLO)- Do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở tỉnh Hòa Bình và Điện Biên đã bị sạt lở đất đá, gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó lũ, sạt lở, đảm bảo an toàn hồ đập ở Tây Nguyên (PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra sự cố mất an toàn hồ đập gây thiệt hại tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

AN HIỀN