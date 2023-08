Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Hòa Bình và Điện Biên bị sạt lở đất đá

(PLO)- Do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở tỉnh Hòa Bình và Điện Biên đã bị sạt lở đất đá, gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại.

Cục CSGT cho biết, do mưa kéo dài liên tiếp trong các ngày gần đây, trong sáng 5-8, một số tuyến đường thuộc địa bàn các tỉnh Hòa Bình và Điện Biên xuất hiện các điểm sạt lở, đá rơi, nước ngập.

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ sáng tại tuyến đường 446 khu vực ngầm Bãi Nai thuộc địa bàn xã Mông Hoá, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình bị ngập, các phương tiện đi qua lại không đảm bảo an toàn, lực lượng CSGT Công an TP Hòa Bình đã tổ chức phân luồng không cho phương tiện đi qua.

Cùng thời điểm trên, tại km146 tuyến Quốc lộ 6, thuộc địa phận Tam Hoà, Đồng Tân, Mai Châu cũng xuất hiện điểm sạt lở đất đá từ trên đồi xuống đường.

Còn tại đường liên xã Hang Kia - Pà Cò, Mai Châu, một lượng đất đá lớn trên núi đã lở xuống đường cản trở giao thông.

Lực lượng CSGT Hòa Bình cùng Công an huyện, Công an xã và chính quyền địa phương đã tổ chức khắc phục, ứng trực, phân luồng, cảnh báo phương tiện và nhân dân qua lại đảm bảo an toàn. CSGT toàn tỉnh huy động tối đa lực lượng thực hiện tuần tra trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã đảm bảo TTATGT và cứu hộ cứu nạn.

Cũng khoảng 8 giờ sáng 5-8, tại km 421 - QL6 thuộc bản Co Ngựu xã Mương Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên hai bên đường bị sạt lở làm giao thông đi lại gặp khó khăn.

Hiện Phòng CSGT và Công an huyện Tuần Giáo đang phối hợp với Cơ quan quản lý đường bộ 1 khắc phục. Hiện đã thông xe tạm thời

Còn tại km 3+600 quốc lộ 4H thuộc địa phận huyện Mường Chà, Điện Biên trong sáng 5-8 xuất hiện sạt lở gây tắc đường xe ô tô không đi được. Đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên và CSGT Công an huyện Mường Chà đang phối hợp với công ty đường bộ 2 khắc phục sự cố.

Cục CSGT đề nghị người dân khi lưu thông qua các khu vực trên tuyệt đối tuân thủ việc điều tiết giao thông của lực lượng chức năng, không tự ý qua lại những khu vực có nguy cơ sạt lở và nước ngập.

PHI HÙNG