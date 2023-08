Hòa Bình: Liên tiếp sạt lở đất đá ảnh hưởng đến giao thông

Ngày 5-8, đại diện phòng CSGT, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, sáng cùng ngày, một số tảng đá lớn từ taluy dương lăn xuống tuyến đường liên xã Hang Kia - Pà Cò, huyện Mai Châu gây ách tắc giao thông.

Nhận được thông tin, ngành chức năng huyện Mai Châu cùng người dân đã có mặt khẩn trương khắc phục sạt lở.

Tại hiện trường, nền đường bê tông hư hỏng nặng cùng nhiều khối đá lớn chắn ngang.

Hiện lực lượng Công an huyện Mai Châu, chính quyền địa phương cùng với Nhân dân tiếp tục ứng trực, phân luồng phương tiện, đảm bảo an toàn cho người dân qua lại khu vực.

Trước đó, vào sáng 4-8, tại Km128+750-QL.6, thuộc địa phận xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra sạt lở khiến xe ô tô gặp nạn. Vụ việc may mắn không có thương vong về người.

Để cảnh báo cho người tham gia giao thông đảm bảo an toàn, Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình huy động 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện tuần tra trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã để kịp thời nắm bắt, phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở, đồng thời kịp thời làm công tác cứu nạn cứu hộ nếu có sự cố xảy ra trên tuyến.

Ngày 4-8, Cục CSGT (Bộ Công an) đã yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó cần chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân và công trình cơ sở hạ tầng, nhất là trong mùa mưa bão và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ.