Nhóm cướp 1,1 tỉ ở quận 12 khai sẽ tẩu thoát sang Campuchia nếu thành công 30/04/2024 17:48

(PLO)- Theo công an, nhóm cướp dự tính sau khi đột nhập căn nhà ở quận 12, khống chế chủ nhà cướp tài sản thì sẽ tẩu thoát sang Campuchia.

Ngày 30-4, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Nguyễn Đức Tiến (31 tuổi, quê Quảng Ngãi; chỗ ở quận 12), Lê Văn Sĩ (26 tuổi, quê Kiên Giang, sống lang thang ở chợ Bình Điền, quận 8) và Đỗ Văn Tuấn (28 tuổi, quê tỉnh Nam Định) để làm rõ vụ cướp tài sản tại ngôi nhà trên địa bàn phường Thới An.

Thiếu tướng Mai Hoàng khen các đơn vị phá án

Cùng ngày, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng trao khen, thưởng cho các đơn vị xuất sắc trong phá vụ án nói trên.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM trao khen thưởng cho các đơn vị phá án. Ảnh: NT

Thiếu tướng Mai Hoàng, khen các đơn vị tham gia phá án, bắt ba kẻ cướp tài sản, nêu cao tinh thần tác chiến trong mọi tình huống đặc biệt là trong dịp Lễ.

Phó Giám đốc Công an TP.HCM cũng ghi nhận, biểu dương sự phối hợp tác chiến giữa các Tổ 363, Công an TP và công an quận huyện.

Ông đánh giá cao sự phối hợp giữa Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, người dân trong việc đấu tranh, bắt giữ các đối tượng, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho người dân.

Thiếu tướng Mai Hoàng phát biểu tại buổi trao khen thưởng. Ảnh: NT

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng PC02, cho biết, trước đó, các Tổ 363 Công an TP.HCM nghi vấn các băng nhóm xuất hiện ở quận 12, khảo sát các biệt thự nhằm trộm cắp tài sản nên Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được Tiến, Sỹ, Tuấn tham gia nhóm “những người vỡ nợ muốn làm liều”. Tiến có vai trò cầm đầu, lôi kéo hai đồng phạm khảo sát nhà bà Trần Thị L (55 tuổi, nơi ngụ phường Thới An, quận 12) để cướp.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng PC02 cung cấp thông tin về vụ cướp. Ảnh: NT

Cả nhóm dự tính đến đêm 29-4, khu vực vắng vẻ sẽ đột nhập, khống chế chủ nhà để thực hiện hành vi.

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị phá án trực chiến 100 quân số. “Các đơn vị phá án chia làm sáu mũi, túc trực ở khu vực liên tục ba ngày để phục kích, bắt quả tang nhóm cướp” – Trưởng PC02 thông tin.

Gây án xong sẽ trốn đi Campuchia

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Công an quận 12 cho biết, băng nhóm này hội tụ rất nhanh trên không gian mạng, thực hiện hành vi phạm tội cũng rất nhanh rồi tan rã.

“Những người này điều nghiên, chuẩn bị sẵn hung khí như dao, bình xịt, găng tay… đột nhập nhà gia chủ để cướp tài sản. Thậm chí còn yêu cầu gia chủ chuyển khoản” – thượng tá Ngọc nói và cho biết yêu cầu cao nhất là phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Sĩ và Tiến bị bắt quả tang ngay tại hiện trường. Ảnh: CA

Thượng tá Dương Đình Lập, Phó Trưởng Công an quận 12, cho biết nhóm này đột nhập với mưu tính là khống chế, lấy tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. “Nhóm này nếu gây án thành công thì sẽ ngay lập tức trốn sang Campuchia” – thượng tá Lập nói.

Phó Trưởng Công an quận 12 cho biết, công an đã nắm bắt được nội dung mà nhóm này đã bàn tính trên không gian mạng, mua sắm hung khí.

Công an ập đến khống chế Tiến lúc này đang cảnh giới bên ngoài. Ảnh: CA

“Nhưng chưa biết đó là vũ khí gì, dao thì chắc chắn có nhưng không rõ các hung khí khác, thậm chí là vũ khí nóng. Nhiệm vụ là phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia là người dân, chủ nhà” – thượng tá Lập tiếp.

Nhiều lực lượng phối hợp nhanh chóng ập đến hiện trường. Ảnh: CA

Lãnh đạo PC02 cho biết, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an TP.HCM và các tỉnh thành đã tăng cường đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Việc đấu tranh, bắt quả tang nhóm cướp tài sản là minh chứng cho điều này.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.HCM đã cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Đồng Nai cùng phối hợp phá án.

“Các đơn vị và người dân phối hợp đã bắt quả tang được đối tượng tại nơi gây án. Việc này khiến gia chủ rất xúc động” – Trưởng PC02 nói.