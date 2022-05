Nhóm nam nữ 'bay lắc' thâu đêm trong khách sạn

Ngày 10-5, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi) 15 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bảy năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và một năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 23 năm tù.

HĐXX tuyên phạt Hồ Sỹ Hùng (37 tuổi) năm năm tù và Dương Ngọc Diệp (22 tuổi) ba năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Giữa năm 2021, Tuấn có tình cảm với Điệp và thuê phòng tại một nhà nghỉ ở xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu, Nghệ An) để ở cùng nhau. Khi ở chung với Điệp, Tuấn có mua ma túy cất giấu ở phòng nghỉ để sử dụng.

Đêm 5-6-2021, Hùng gọi điện thoại cho Tuấn nói có bạn ở TP Vinh, Nghệ An ra chơi và nhờ thuê phòng, mua ma túy đá để liên hoan “bay lắc”.

Tuấn, Hùng đi đón nhóm bạn và thuê phòng tại một khách sạn hạng sang ở thị trấn Diễn Châu. Thời điểm này, cả nước đang phòng chống dịch COVID-19.

Tuấn gọi điện cho Điệp nhờ lấy giúp ma túy đá và đồ dùng sử dụng ma túy đã cất sẵn ở nhà nghỉ đưa lên phòng khách sạn.

Tại đây, nhóm này tổ chức sử dụng ma túy đá cùng bay lắc. Điệp đang mang thai nhưng cũng tham gia.

Đến 1 giờ sáng hôm sau, nhóm này sử dụng ma túy nhiều nên thiếu, Tuấn về nhà nghỉ lấy thêm bảy viên ma túy quay lại tiếp tục “bay lắc” đến sáng. Hùng gọi thêm hai cô gái có nhan sắc đến sử dụng số ma túy.

Khoảng 4 giờ, Hùng sử dụng điện thoại nhắn tin cho ai đó thì Tuấn nghi ngờ Hùng báo công an nên đã giật chiếc điện thoại. Tuấn phá nát chiếc điện thoại của Hùng rồi nhúng vào nước.

Đến khoảng 5 giờ sáng, công an kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang nhóm trên trong phòng nghỉ khách sạn. Công an khám xét phòng Tuấn thuê ở tại nhà nghỉ, thu giữ thêm tang vật ma túy. Diệp bỏ trốn, đến ngày 9-6-2021 thì đến công an đầu thú.

Tuấn ngoài hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, hủy hoại điện thoại còn phải chịu trách nhiệm hình sự về việc tàng trữ 187,77 gam ma túy Methamphetamine và 41,303 gam ma túy MDMA, 3,66 gam Ketamine.

Theo hồ sơ, Tuấn có hai tiền án về tội đánh bạc và tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, xin được giảm nhẹ hình phạt.