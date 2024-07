Những vùng cấm và không cấm kỳ lạ ở Làng VĐV Olympic Paris 2024 24/07/2024 17:57

Làng Olympic Paris 2024 mang tính biểu tượng đã trở lại Pháp một thế kỷ, sau khi nơi ở đầu tiên dành cho vận động viên (VĐV) được xây dựng cho Thế vận hội Mùa hè năm 1924, nhưng dễ hiểu là nơi ở đã có nhiều thay đổi, không phải là những túp lều gỗ nhỏ của 100 năm trước.

Giám đốc Làng Olympic Paris 2024 của đội tuyển Hoa Kỳ, Daniel Smith đã nói chuyện riêng với tờ People về những điều nên và không nên làm mà các VĐV phải tuân thủ tại St. Dene, phía bắc trung tâm Paris và nằm ngay trên sông Seine nhìn ra Tháp Eiffel.

Các VĐV phải ở nơi cư trú cùng đội tuyển quốc gia

VĐV trong Làng Olympic Paris 2024 phải sống cùng đội tuyển quốc gia của họ. Smith nói rõ: "Chúng tôi không thể chia sẻ căn hộ với một VĐV của quốc gia khác. Có nhiều khu dân cư khác nhau trong Làng Olympic Paris 2024. Những khu này chung cư này sẽ trao cho cộng đồng hoặc được bán trong cộng đồng sau khi Thế vận hội kết thúc”.

Làng VĐV Thế vận hội gồm nhiều tòa nhà cao tầng với lối kiến trúc khác nhau. Ảnh: GETTY.

Các cụm tòa nhà ở Làng VĐV Olympic Paris 2024 được phân bổ cho mỗi đoàn thể thao quốc gia phụ thuộc vào quy mô của nước đó, và mỗi tòa nhà có cấu hình kiến trúc hoàn toàn khác nhau.

Gia đình và bạn bè không được phép vào Làng Olympic

Dựa trên quy mô đoàn thể thao, các quốc gia được phân bổ một số lượng giấy phép nhất định, thông thường dành cho các cán bộ, nhân viên phục vụ đoàn, nhân viên y tế và đôi khi là lực lượng an ninh. Điều đó có nghĩa là gia đình và bạn bè của các VĐV không được phép vào Làng Olympic Paris 2024 với mục tiêu chính là tạo ra môi trường lành mạnh và an toàn cho VĐV tập trung vào hiệu suất cao. Tuy nhiên, nếu các VĐV muốn kết nối với gia đình và bạn bè, họ được phép gặp ở thành phố Paris, nhưng không phải ở Làng Olympic.

Các VĐV cho con bú được phép mang con nhỏ của mình vào Làng

Có một ngoại lệ đối với hạn chế tiếp cận của gia đình và bạn bè tại Làng Olympic Paris 2024 là các VĐV nữ đang cho con bú được phép mang trẻ sơ sinh vào nhà trẻ của Làng. Bản thân họ cũng được phân bổ một khoảng thời gian cụ thể để vào nhà trẻ cho con bú.

Làng VĐV là nơi cư trú của 200 đoàn thể thao của các quốc gia. Ảnh: GETTY.

Theo trang web chính thức của Thế vận hội, Pampers sẽ cung cấp tã và khăn lau chất lượng cao, đồng thời tạo ra môi trường vui chơi và gắn kết gia đình. "Sẽ rất hữu ích cho cả cha mẹ và trẻ sơ sinh khi có thể dành thời gian bên nhau, đặc biệt là vào thời điểm quan trọng như vậy trong cuộc đời thể thao của một VĐV", Chủ tịch Ủy ban VĐV IOC Emma Terho cho biết.

Vệ sĩ riêng của VĐV có thể vào Làng vào những thời điểm nhất định

Với số lượng VĐV nổi tiếng cư trú tại Làng Olympic Paris 2024, có thể hiểu được tại sao nhiều người muốn có thêm sự hỗ trợ từ đội ngũ vệ sĩ cá nhân. Smith cho biết vì chính sách rất hạn chế nên lực lượng an ninh được phép vào Làng ở những thời điểm cụ thể.

Tuy nhiên, Làng Olympic luôn ưu tiên vấn đề an toàn, an ninh, với việc cấm sử dụng súng và các loại vật dụng nguy hiểm có thể gây sát thương. Hơn nữa, có một vành đai an ninh rất lớn xung quanh Làng và đi vào Làng cũng giống như đi qua an ninh sân bay vậy.

An ninh ở Làng rất nghiêm ngặt. Ảnh: GETTY.

Các VĐV là trẻ vị thành niên phải ở chung phòng với trẻ vị thành niên

Không phải tất cả các VĐV đủ điều kiện tham dự Thế vận hội đều đủ tuổi, như hiện tượng thể dục dụng cụ 16 tuổi của đội tuyển Mỹ Hezly Rivera và ngôi sao bơi lội 17 tuổi Alex Shackell.

Vì vậy, nếu trưởng đoàn thể thao của quốc gia cảm thấy phù hợp khi họ muốn có một phụ huynh ở Làng với con nhỏ của mình, điều đó chấp nhận được. Ngoài ra, Làng VĐV Olympic Paris 2024 có hướng dẫn rất nghiêm ngặt về việc các VĐV chưa đủ tuổi được phép ở chung phòng với ai, với lưu ý " trẻ vị thành niên ở chung phòng với trẻ vị thành niên".

Làng không cho phép những người dưới 18 tuổi ở chung với những người trên 18 tuổi, ngoại trừ những trường hợp rất cụ thể, và cần phải có sự cho phép của phụ huynh, của trưởng đoàn,…

VĐV thể dục dụng cụ 16 tuổi của đội tuyển Mỹ Hezly Rivera. Ảnh: GETTY.

Các VĐV được phép quan hệ tình dục tại Làng Olympic Paris 2024

Thế vận hội Tokyo 2020 có lệnh cấm quan hệ tình dục áp dụng tại Làng Olympic, một phần là do đại dịch COVID-19 khiến phải thực hiện giãn cách xã hội. Năm nay, lệnh cấm đã được dỡ bỏ.

Có khoảng 600.000 bao cao su đã được phân phối đến Làng Olympic Paris 2024 với “bao bì khá ấn tượng” bên cạnh một số “thực sự kỳ quặc”. Nó được để tại một nơi quy định và VĐV có thể lấy bất cứ khi nào họ cần. Bao bì bao cao su bao gồm linh vật của Thế vận hội Paris - Olympic Phryge - có hình dạng như một chiếc mũ hình nón màu đỏ mềm mại hoặc mũ Phrygian, biểu tượng của sự tự do.

Trên các phương tiện truyền thông xã hội, một số VĐV đã chia sẻ những chiếc bao cao su mà họ tìm thấy trong túi quà tặng đồ vệ sinh cá nhân khi họ vào phòng ngủ.

Giường ngủ xinh xắn của các VĐV trong Làng. Ảnh: GETTY.

Các VĐV từ các quốc gia khác có thể đến một “khu vực chung”, nhưng các đoàn thể thao đều nghiêm cấm VĐV từ các quốc gia khác vào không gian sống, hay vào phòng ngủ của họ.

Các VĐV không phải ở lại Làng Olympic

Mặc dù Làng Olympic được cung cấp cho tất cả các VĐV đủ điều kiện, nhưng họ không bắt buộc phải sống ở đó trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội, hoặc thậm chí không bắt buộc phải sống ở đó.

Nếu một đội tuyển thể thao quyết định không lưu lại ở Làng, họ phải tự tìm cách sắp xếp nơi ăn ở cho mình, dù biết là gặp những thách thức riêng.