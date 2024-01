Nóng: HLV Troussier tung đội hình mạnh nhất đấu Iraq

Bước vào giải đấu này với nhiều hứa hẹn, đội tuyển Việt Nam sớm rời khỏi vòng bảng Asian Cup sau hai trận thua. Tuy nhiên, HLV Troussier vẫn khẳng định các học trò đá vì danh dự màu cờ sắc áo và chuẩn bị cho tương lai gần ở hai trận đấu vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3 với tuyển Indonesia.

Ông thầy người Pháp đang gặp nhiều khó khăn nhưng quyết tâm không dừng cuộc chơi Asian Cup mà không có điểm nào kể từ năm 1960. Điều này buộc các học trò HLV Troussier phải nỗ lực rất nhiều trước Iraq, đội chưa từng thua đội tuyển Việt Nam trong 5 lần gặp nhau trước đó, với 3 chiến thắng và gần đây nhất là thắng 1-0 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11 năm ngoái.

Ở thế không còn gì để mất và rất cần một trận thắng, cùng lắm là hòa, nên chắc chắn HLV Troussier sẽ phải tung đội hình mạnh nhất ra sân, trừ một số chấn thương hay thẻ phạt. Đầu tiên là Thành Long bị treo giò do nhận thẻ đỏ trận gặp Indonesia, hay các chân sút Văn Tùng, Tuấn Hải phải rời sân do chấn thương, Đình Bắc cũng ngồi ngoài vì lý do tương tự.

Thái Sơn là chọn lựa yêu thích của HLV Troussier ở tuyến giữa. Ảnh: ANH THỎA.

Đối đầu với đội mạnh Iraq, thủ môn số một Nguyễn Filip là không thể thay thế. HLV Troussier cũng không vì sai số của trung vệ Thanh Bình mà cho ở ngoài, do anh có sự hòa hợp nhất định với Việt Anh, Phan Tuấn Tài.

Có thể hậu vệ biên phải Hồ Tấn Tài giàu kinh nghiệm sẽ lần đầu tiên ra sân ở Asian Cup thay thế Xuân Mạnh, hay biên trái cũng cần sự từng trải của Văn Thanh. Ba tiền vệ giữa làm HLV Troussier đắn đo hơn, với gương mặt trẻ Thái Sơn sẽ sát cánh với đội trưởng Hùng Dũng, hoặc Tuấn Anh. Trong khi đó, hai chân sút chính là Văn Toàn, Khuất Văn Khang, cùng khả năng Quang Hải chơi như một tiền đạo ảo ngay phía dưới.

Bên phía đối diện, đội tuyển Iraq đã chắc chắn giành vé nhất bảng D nên có thể không tung ra đội hình chính thức như hai trận đấu trước, nhằm dưỡng quân cho vòng đấu knock out. Và sau màn trình diễn mà HLV Casas cho là gần như hoàn hảo, Iraq vẫn đang nằm thế kèo trên Việt Nam với hy vọng giành chiến thắng cả ba trận ở lần đầu tiên trong lịch sự.

Ông Troussier có thể tung các cựu binh ra sân để săn điểm Iraq. Ảnh: ANH THỎA.

Iraq đã chơi rất tốt ở mùa này, đặc biệt là dẫn hai bàn trước ứng viên nặng ký Nhật Bản cho đến cuối trận mới bị gỡ lại một bàn. Đáng chú ý, Nhật Bản kiểm soát bóng phần lớn trong trận đấu với Iraq với thời lượng 73%, nhưng điều đó không thể ngăn Những chú sư tử Lưỡng Hà ghi hai bàn thắng vào lưới đội bóng xếp hạng 1 châu Á.

Việc cầm chân một đối thủ lớn như Nhật Bản chỉ với hai nỗ lực trúng đích của Iraq là một thành tích lớn, và điều này chấm dứt kỷ lục của nhà vô địch Asian Cup bốn lần từng ghi bốn bàn thắng trở lên trong mỗi trận đấu của họ trong số năm trận đấu trước đó.

Trận đấu cùng 18 giờ 30, ngày 24-1 ở bảng D, đội tuyển Nhật Bản rộng cửa thắng Indonesia nhưng chỉ xếp nhì bảng để lọt vào vòng loại trực tiếp Asian Cup 2024.

ANH NHẬT