(PLO)- HLV Shin Tae-yong đã hai lần tăng cường lực lượng khẩn cấp do nhiều cầu thủ Indonesia bị nhiễm bệnh và chấn thương ngay trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình đêm 26-3 ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Đội tuyển Indonesia đối mặt với nhiều khó khăn, không chỉ vì chủ sân Mỹ Đình thường chơi rất hay ở nhà, mà còn gặp trở ngại khi cầu thủ bị virus tấn công và chấn thương. Báo chí Indonesia tiết lộ đội hình của HLV Shin Tae-yong bị tàn phá nặng nề khiến phải xáo trộn, dù đội khách Indonesia đang chiếm thế thượng phong sau chiến thắng tuyển Việt Nam 1-0 ở lượt đi trên sân Bung Karno.

Khi thầy trò HLV Troussier không còn đường lùi... (PLO)- Đội tuyển Việt Nam đang ở thế bất lợi trong cuộc đua vòng loại thứ hai World Cup 2026 và cuộc tái đấu Indonesia đêm 26-3, thầy trò HLV Troussier chỉ có mỗi con đường phải thắng.

Chính ông thầy người Hàn Quốc cho biết có khoảng năm cầu thủ Indonesia có triệu chứng nhiễm virus. Ông Shin không nói rõ tên của học trò không đủ sức khỏe ra sân nhưng đã gấp rút triệu tập thêm bốn cầu thủ sang Việt Nam.

Ba cầu thủ đến Hà Nội vào ngày 24-6 bao gồm Ernando Ari Sutaryadi, Rachmat Irianto và Muhammad Ferrari. Trong số này, Ernando vẫn chưa bình phục 100% phong độ vẫn lên tuyển để lấp chỗ trống do Nadeo Argawinata để lại do chấn thương. Rachmat Irianto thay thế Marc Klok, còn Muhammad Ferrari sẽ chơi ở chỗ Sandy Walsh để lại do thẻ phạt, hoặc Justin Hubner bị sốt. Sáng 26-3, ông Shin tiếp tục gọi thủ môn Syahrul Trisna đáp chuyến bay sang Việt Nam.

HLV Shin Tae-yong đã triệu tập khẩn cấp bốn cầu thủ Indonesia đáp chuyến bay sang Việt Nam để thay thế những ca chấn thương và bị sốt. Ảnh: ANH THỎA.

HLV Shin Tae-yong đã phải lên những phương án tạm thời khác nhau để phần nào khắc phục sự thiếu người bởi nhiều lý do. Đội tuyển Indonesia có bước đi thận trọng vì thừa hiểu chủ nhà Việt Nam sẽ phải chiến đấu hết mình để không sụp đổ lần nữa.

Các cầu thủ Indonesia ở vào thế phải có điểm trên sân Mỹ Đình để rộng cửa vào vòng loại thứ ba World Cup 2026, trận đấu mà ông Shin gọi là quan trọng nhất trong năm. Hiện tại, Indonesia đang xếp thứ hai bảng F với 4 điểm sau ba trận, còn tuyển Việt Nam đứng hạng ba với 3 điểm. Trong khi đó, Iraq vững vàng ở ngôi đầu với 9 điểm và Philippines chỉ có 1 điểm.

Thật không may cho HLV Shin Tae-yong ngay trước trận đấu có tính chất quyết định đã rơi vào tình thế khó khăn với nhiều sự vắng mặt. Ông đang rất hy vọng hai cầu thủ mới nhập tịch là Thom Haye và Ragnar Oratmangoen dù chưa đá trận nào cho tuyển Indonesia. Cả hai cầu thủ gốc Hà Lan chỉ vừa hoàn tất quá trình trở thành công dân sang Indonesia.

Nhâm Mạnh Dũng và đồng đội buộc phải thắng Indonesia mới hy vọng có suất đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Ảnh: ANH THỎA.

Thom Haye có thể đá cặp với Ivar Jenner ở hàng tiền vệ nhưng vẫn còn chờ xem kinh nghiệm của cầu thủ 29 tuổi có kịp thích nghi trong màn ra mắt. Tương tự, Ragnar Oratmangoen sẽ chạy cánh trái thay thế Rafael Struick.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Việt Nam cũng không có đội hình tốt nhất đấu Indonesia khi vắng nhiều cầu thủ giỏi do chấn thương như Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh, Tuấn Hải. Sự trở lại của tiền đạo Tiến Linh chưa thấy hiệu quả khi anh đá nửa hiệp hai trong trận lượt đi. Còn suốt cả trận, những chân sút trẻ như Nhâm Mạnh Dũng, Đình Bắc, hay sau đó Văn Toàn đều không có cú sút trúng đích nào về phía khung thành Indonesia.

Cả hai đội Việt Nam và Indonesia đều không có lực lượng mạnh nhất, nhưng trận tái đấu trên sân Mỹ Đình đêm 26-3 sẽ rất nóng bỏng khi đội nào giành chiến thắng sẽ xếp trên đội kia.

ANH NHẬT