Nữ TP.HCM I “vô đối”, sớm vô địch lượt đi

Dù không có sự chỉ đạo của HLV trưởng Đoàn Thị Kim Chi nhưng TP.HCM I vẫn giành chiến thắng liên tiếp, giữ vững đỉnh bảng và sớm vô địch lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023.

Kể từ sau trận thắng may mắn Than Khoáng sản Việt Nam (VN) 1-0 khi đối thủ hỏng ăn quả 11 m cuối trận ở vòng 4, khu vực kỹ thuật của đội nữ TP.HCM I không có sự phục vụ của HLV Kim Chi do nhận án phạt cấm chỉ đạo hai trận vì lỗi làm gián đoạn trận đấu.

Cũng từ trận thắng trên, cuộc chiến đến ngôi vô địch mùa giải 2023 cũng trở nên căng thẳng, kịch tính giữa đương kim vô địch TP.HCM I và ứng viên Hà Nội I. Cùng với đó là những trận chiến không khoan nhượng của “ngựa ô” Than Khoáng sản VN. Tất cả tạo nên cuộc rượt đuổi điểm số ngoạn mục tại giải đấu hàng đầu của bóng đá nữ VN.

Hai đội TP.HCM I và Than Khoáng sản Việt Nam cùng tạo nên cuộc tranh đua quyết liệt trên đỉnh bảng giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023. Ảnh: TSB

Ở vòng áp chót giai đoạn lượt đi, với pha lập công duy nhất của Bích Thùy, nếu TP.HCM I xuất sắc vượt qua thử thách lớn mang tên Phong Phú Hà Nam bằng tỉ số 1-0 thì Than Khoáng sản VN cũng không kém cạnh khi giành trọn 3 điểm trước Hà Nội II bằng bàn thắng của Thúy Hằng giúp thầy trò HLV Đoàn Minh Hải tiếp tục bám đuổi và hiện chỉ kém TP.HCM I (16 điểm) đúng 1 điểm, giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng sau sáu vòng đấu.

Cũng tại vòng 6, đội Hà Nội I dưới sự dẫn dắt của HLV Đặng Quốc Tuấn đã dội “mưa gôn” 4-1 vào lưới tân binh Sơn La. Các bàn thắng được thực hiện bởi Biện Thị Hằng, Hải Linh và Thanh Thảo (hai bàn) không chỉ đưa đại diện thủ đô tìm lại mạch thắng mà với 3 điểm quý giá, Hà Nội I còn tạo nên cuộc chiến “tam mã” hướng đến chức vô địch khi chỉ kém TP.HCM I đúng một trận thắng.

Tuy nhiên, khi xét cục diện trước vòng đấu cuối giai đoạn lượt đi diễn ra chiều 5-12, chức vô địch khó thoát khỏi tay cô trò HLV Kim Chi, bất chấp nỗ lực quyết liệt đeo bám của các đối thủ.

Với cương vị của nhà đương kim vô địch, đồng thời giữ kỷ lục 11 lần vô địch giải bóng đá nữ quốc gia, TP.HCM I dù không có sự phục vụ của tiền đạo số 1 VN Huỳnh Như (đầu quân cho CLB nữ Bồ Đào Nha) nhưng với vai trò đầu tàu của Thùy Trang, TP.HCM I vẫn có thể dễ dàng đè bẹp tân binh Sơn La để đoạt chức “vô địch nửa mùa”.

Cũng tại vòng đấu thứ bảy, thử thách của Hà Nội I gồm các mũi nhọn Hải Yến, Thanh Nhã… chính là việc tranh 3 điểm với đồng đội ở đội tuyển quốc gia trong màu áo Phong Phú Hà Nam là Tuyết Dung.

Trận đấu này nếu Hà Nội I không giành được một kết quả có lợi thì đường đua vô địch ở giai đoạn 2 chỉ còn là cuộc chạy đua “song mã” giữa TP.HCM I và Than Khoáng sản VN.

MINH QUANG