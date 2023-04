OCB tiếp tục tăng trưởng mảng ngân hàng số trong năm 2022

(PLO)- Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Theo đó, tổng tài sản và các mảng kinh doanh cốt lõi đều tăng trưởng tốt, đặc biệt là sự bứt phá ấn tượng trong hoạt động chuyển đổi số và bán lẻ.

OCB - vẫn duy trì mức tăng trưởng kinh doanh tốt

Tính đến 31-12-2022, tổng tài sản của OCB đạt 193.994 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng huy động thị trường 1 đạt 137.403 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Dư nợ thị trường 1 tăng 19% so với năm 2021 đạt 122.792 tỷ đồng.

Đặc biệt, OCB đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng của thu nhập lãi thuần so với năm trước đạt 6.948 tỷ đồng tăng 21%, nhờ hoạt động tăng trưởng tín dụng ở mức cao so với cùng kỳ và biên lãi ròng tăng khi các gói ưu đãi lãi vay COVID-19 dần hết hiệu lực.

Riêng đối với mảng dịch vụ, một trong những mảng đem lại nguồn lợi nhuận chính cho ngân hàng cũng đạt được những thành quả đầy ấn tượng. Theo đó, thu thuần dịch vụ năm 2022 tăng hơn 29% so với năm 2021, đạt 1.014 tỷ đồng nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của dịch vụ thẻ, bảo hiểm và dịch vụ quản lý tài khoản, phù hợp với định hướng đa dạng hóa nguồn thu của OCB.

Cụ thể, năm 2022, thu thuần phí của thẻ tăng 138% so với cùng kỳ, doanh số giao dịch thẻ tăng trưởng 83% so với năm 2021. Song song đó, thu nhập kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng 23%, dịch vụ quản lý tài khoản tăng 55%.

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính vừa được công bố, năm 2022, tổng thu thuần ngoài lãi của ngân hàng đang chậm lại, đạt 1.586 tỷ đồng. Đây có thể xem là tình hình chung của hầu hết các ngân hàng trong quý IV bởi khó khăn của thị trường bất động sản và chứng khoán. Trong đó, thu nhập từ mảng môi giới và dịch vụ ngân hàng đầu tư chịu tác động tiêu cực từ thị trường trái phiếu, cùng với việc thanh khoản thị trường bất động sản bị tắc nghẽn gây khó khăn cho ngân hàng trong việc thanh lý tài sản thế chấp là bất động sản để thu hồi nợ ngoại bảng.

Năm 2022 là năm đầy thách thức, với nhiều biến động lớn liên quan đến thị trường tài chính tiền tệ trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Và OCB cũng không ngoại lệ khi một số mảng kinh doanh phải chịu sự ảnh hưởng trực tiếp bởi những yếu tố trên. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn duy trì mức tăng trưởng kinh doanh tốt ở những hoạt động kinh doanh cốt lõi, khi lợi nhuận trước thuế đạt 4.389 tỷ đồng. Các tỷ lệ an toàn vốn (CAR), tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động (LDR) và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức hợp lý, đảm bảo đáp ứng theo quy định của NHNN.

Tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong hoạt động chuyển đổi số và bán lẻ

Tại OCB, chuyển đổi số được xem là chiến lược ưu tiên, đặc biệt là giai đoạn 3 năm trở lại đây. Chỉ tính riêng năm 2022, ngân hàng đã cho ra mắt hàng loạt các sản phẩm mới, ghi dấu trên thị trường như: Nền tảng vay mua nhà trực tuyến Unlock Dream Home; Ra mắt tài khoản số ngắn – số đẹp; Giải pháp thanh toán số dành cho doanh nghiệp – OCB ProPay; Thẻ tín dụng trả góp 0 đồng – Installment Card… Chính sự đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động số hóa đã giúp OCB tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động bán lẻ (Retail Banking).

Tính đến hết quý IV-2022, huy động của khối Bán lẻ tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; Dư nợ cho vay bán lẻ tăng hơn 30%; tổng số khách hàng tăng trưởng 48% so với năm 2021.

Với giải pháp vay mua nhà trực tuyến Unlock Dream Home, mặc dù mới được tung ra thị trường từ tháng 3-2022 nhưng đến nay, nền tảng này đã có hơn 300.000 lượt truy cập vào website Unlock Dream Home, gần 8.000 người đăng ký được tư vấn, hơn 100.000 bất động sản đa dạng ở nhiều tỉnh thành, cùng hàng ngàn khách hàng tiếp cận được khoản vay và sở hữu ngôi nhà mơ ước.

Năm 2022 cũng là một năm ghi dấu mạnh mẽ của ngân hàng số OCB OMNI khi số lượng người dùng tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ. Trong đó, khách hàng đăng ký mới tăng 200% so với năm 2021, tổng số lượng giao dịch tăng hơn 83%.

Song song đó, sản phẩm tiền gửi tiết kiệm trực tuyến (eSaving) trên OCB OMNI đã trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy và thu hút lượng lớn khách hàng mở sổ tiết kiệm trực tuyến bởi những chương trình ưu đãi lãi suất, quà tặng hấp dẫn cùng sự linh hoạt khi mở sổ. Khách hàng có thể đa dạng lựa chọn loại hình tiền gửi theo nhu cầu của mình từ: Tiết kiệm trực tuyến; Tiết kiệm linh hoạt OMNI Flex; Hợp đồng tiền gửi điện tử, cho đến Tiết kiệm tích luỹ điện tử. Theo dữ liệu thống kê, tổng số tiền gửi tiết kiệm trực tuyến trên OCB OMNI trong năm 2022 tăng trưởng 55% so với 2021.

Đối với mảng kinh doanh thẻ, kết thúc quý IV/2022, số lượng thẻ phát hành mới tăng trưởng 161% so với năm 2021; Cơ cấu thu nhập từ thẻ dịch chuyển theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng đóng góp của thu phí từ mức 32% năm 2020 lên 58% năm 2022.

Ngoài ra, việc tung ra thị trường giải pháp thanh toán số dành cho doanh nghiệp – OCB ProPay đã giúp OCB ghi dấu mạnh mẽ trên con đường chuyển đổi số, cung cấp sản phẩm dành riêng cho doanh nghiệp. Cụ thể, số lượng khách hàng sử dụng ProPay năm 2022 đã tăng vọt, trong đó, gói cơ bản tăng 203%, gói nâng cao và chuyên biệt tăng 170% và được xem là một trong những giải pháp thanh toán số nổi bật trên thị trường hiện nay.

Được biết, OCB mới đây đã cho ra mắt nền tảng Liobank - Ngân hàng số thế hệ mới. Nền tảng này được kỳ vọng sẽ dẫn đầu xu hướng ngân hàng số, chinh phục những khách hàng có lối sống năng động, yêu công nghệ, chuộng sự tinh gọn và thường xuyên sử dụng thẻ tín dụng cho chi tiêu hằng ngày.

Song song đó, ngân hàng sẽ ứng dụng ngày càng nhiều các công nghệ hiện đại, giảm thiểu nhân lực thủ công, hạn chế tiếp xúc vào quá trình thực hiện các giao dịch ngân hàng (eKYC, Smart Camera, Face OTP, RPA, OCR, trang bị thêm hệ thống máy CDM và ATM để giảm thiểu các giao dịch thủ công tại quầy….), sử dụng BigData, Machine Learning, ứng dụng AI vào trong một số quy trình để phục vụ cho việc thanh toán không tiền mặt, hướng tới hoạt động cung cấp các dịch vụ ngân hàng trực tuyến cho người dùng thông qua ứng dụng trên di động thông minh hoặc nền tảng máy tính và mọi quy trình đều được số hóa 100%.

H.Đ