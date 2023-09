Olympic Mông Cổ có gì đáng ngại?

Tư liệu để nhận diện đối thủ đầu tiên là vòng loại U-23 châu Á tại bảng J thi đấu ở Saudi Arabia mà đội Mông Cổ đứng chót bảng với chỉ 1 điểm qua trận hòa 1-1 với Lebanon. Hai trận còn lại, các cầu thủ U-23 Mông Cổ thua Campuchia 1-2 và Saudi Arabia 1-3.

Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cần tận dụng cơ hội để ghi bàn

Mông Cổ đáng chú ý có bộ đôi tiền đạo Ankhbayar - Uuganbat có thể hình tốt nhưng vòng loại U-23 châu Á vừa qua thì bộ đôi này khá đơn độc ở tuyến trên.

Dù thi đấu với đối thủ yếu hơn mình nhưng đội Olympic Việt Nam cần phải thi đấu một cách cẩn trọng, nghiêm túc và tập trung cao độ, tránh sự chủ quan rất dễ bị trừng phạt. Ngoài ra, đây là trận đấu mà các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cần tận dụng cơ hội để ghi bàn và có càng nhiều bàn thắng càng tốt nếu phải so sánh chỉ số phụ khi tìm vé vớt vào vòng knock out.

Trước khi gặp Olympic Mông Cổ, các cầu thủ Việt Nam có những thuận lợi hơn khi bảng C có đến hai đội rút lui là Olympic Syria và Olympic Afghanistan. Điều này khiến bảng C chỉ còn hai đội là Olympic Uzbekistan và Olympic Hong Kong. Hai đội này nghiễm nhiên vào vòng trong, đồng thời bốn suất vé vớt ở sáu bảng nay chỉ thu hẹp lại còn năm bảng, khiến vé vào vòng knock out đầu tiên không còn vất vả lắm.

