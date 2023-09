Olympic Việt Nam lấy điểm 'kèo trên' Iran kiểu gì?

Đội tuyển Olympic Việt Nam đã trở lại sân tập buổi duy nhất để chuẩn bị cho trận đấu với Iran tại lượt trận thứ hai bảng B môn bóng đá nam ASIAD 19 vào đêm 21-9. Theo VFF, do chỉ có một ngày chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này nên HLV Hoàng Anh Tuấn chủ yếu cho các cầu thủ tập các bài hồi phục, chơi một số trò chơi nhằm tạo tinh thần thoải mái trong toàn đội.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết sau trận đấu đầu tiên gặp Mông Cổ, Ban huấn luyện đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm đối với các cầu thủ, đồng thời lên kế hoạch cho cuộc đụng độ Olympic Iran.

Ông thầy người Khánh Hòa chia sẻ: “Có thể tôi là một người hơi cầu toàn. Nhưng với các cầu thủ của tôi, nhất là với các em trẻ, chúng ta cần chỉnh sửa một cách thật nghiêm túc. Ở trận thắng Mông Cổ, sự chênh lệch có khoảng cách nhất định, nhưng các cầu thủ vẫn có những sai số không đáng xảy ra.

Đội tuyển Olympic Việt Nam có buổi tập duy nhất trước cuộc đối đầu Iran đêm 21-9. Ảnh VFF.

Chúng tôi đã họp Ban huấn luyện, họp với các cầu thủ để nhắc nhở, điều chỉnh lại một chút, bởi đối thủ Iran hoàn toàn khác. Họ đang xếp thứ 22 trên bảng xếp hạng FIFA, cách rất xa với Việt Nam. Chúng ta cần hết sức cẩn trọng, phải rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những lỗi đơn giản nhất mắc phải ở trận gặp Mông Cổ”.

Về tình hình lực lượng của đội, HLV Hoàng Anh Tuấn có thể sẽ không có sự phục vụ của Nhâm Mạnh Dũng do đang bị đau mắt đỏ và Phan Tuấn Tài bị viêm gân Achilles. Tuy vậy, ông và các cộng sự cũng đã có sẵn các phương án để có thể chủ động trong mọi tình huống.

HLV Hoàng Anh Tuấn phân tích: “Chúng tôi sẵn sàng chuẩn bị cho những tình huống xấu. Chẳng hạn, trong một trận đấu không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Như việc một cầu thủ bỗng nhiên bị thẻ đỏ thì sao? Lực lượng chúng ta có ít những cầu thủ kinh nghiệm như Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài,…

HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin các học trò sẽ lấy điểm trước đối thủ lớn từ Tây Á. Ảnh: VFF.

Rất tiếc, trong điều kiện bất khả kháng, chúng tôi buộc phải chấp nhận và tìm phương án thay thế. Dù tiếc nhưng chúng tôi cũng không phải là quá khó khăn. Thật ra, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác cả, với việc phải sử dụng lực lượng vốn có. Các cầu thủ này đã được tập với nhau rất lâu rồi”.

So với Mông Cổ, đối thủ Iran của Việt Nam ở vào một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Về mặt chiến thuật, chắn chắn HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những nghiên cứu để có giải pháp ứng phó phù hợp nhất. Tuy nhiên, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ vẫn giữ lối chơi đang được định hình xuyên suốt từ tuyển quốc gia cho đến các lứa trẻ.

Ông Tuấn khẳng định: “Chúng tôi vẫn chơi kiểm soát bóng, nhưng với đối thủ mạnh như Iran thì thời lượng ít hơn. Điều cốt lõi là chúng tôi hướng đến là lực lượng, tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ trẻ vào sân chơi. Về lối chơi, chúng tôi phải cố gắng thực hiện tốt.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam rút ra nhiều bài học trong trận thắng dễ Mông Cổ 4-2. Ảnh: VFF.

Đương nhiên, gặp đối thủ mạnh thì thời gian kiểm soát bóng theo mong muốn của chúng tôi không dễ dàng. Tôi động viên, ủng hộ và nhắc nhở các cầu thủ làm sao thực hiện tốt nhất những gì mình có. Tất nhiên, kết quả trận đấu cũng hết sức quan trọng. Nhưng lối chơi chúng ta định hình thì phải cố gắng làm tốt nhất”.

Tại môn bóng đá nam ASIAD 19, hai đội dẫn đầu của 6 bảng cùng bốn đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 5 bảng (do bảng C chỉ còn có hai đội và một bảng khác ba đội) sẽ giành vé vào vòng 1/8. Do vậy, để mở rộng cơ hội đi tiếp, đội tuyển Olympic Việt Nam cần có kết quả tốt trong trận đấu với Iran.

HLV Hoàng Anh Tuấn đặt ra mục tiêu cho các học trò: “Mục tiêu chúng tôi đưa ra là có điểm trước Iran. Tôi có nói cầu thủ rằng điều này phải có căn cứ, có khả thi. Trong cuộc họp chuyên môn, chúng tôi đã thống nhất mục tiêu này. Còn kết quả thế nào, tất cả chúng ta cùng chờ xem”.

