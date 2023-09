Olympic Việt Nam thoải mái ở ASIAD 19

Đội tuyển Olympic Việt Nam (VN) từng giành suất vào bán kết ASIAD 18 cách đây năm năm dưới thời HLV Park Hang-seo và chỉ chịu dừng bước trước đội Hàn Quốc sau khi thua 1-3. Còn hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ mang chủ yếu các cầu thủ tuổi dưới 20 làm quen và học hỏi kinh nghiệm ở sân chơi lớn.

Olympic VN cần chơi tốt qua từng trận

HLV Philippe Troussier giao quyền cho cộng sự Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt các cầu thủ Olympic VN góp mặt ở ASIAD 19 nhằm rèn luyện cho tuyển kế thừa của đội tuyển quốc gia. Điều lệ ASIAD cho phép các đội sử dụng lực lượng U-24+3 nhưng trong số 22 gương mặt trẻ của VN, ông Tuấn gọi đến 18 cầu thủ dưới 20 tuổi, bên cạnh hai suất tăng cường là thủ môn Sỹ Huy 25 tuổi và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng 23 tuổi.

Thuận lợi của HLV Hoàng Anh Tuấn là hầu hết cầu thủ Olympic từng làm học trò ông từ khi còn ở tuyển U-20 và một số vừa đăng quang giải U-23 Đông Nam Á. Họ quen thuộc với nhau và nhuần nhuyễn lối chơi của thầy cũ nên không mất quá nhiều thời gian làm quen và ráp đội hình. Vì quãng thời gian vừa qua, một số cầu thủ phải đá những giải đấu khác nhau nên thầy trò ông Tuấn chỉ có một tuần thích nghi để tất cả gắn bó với nhau.

Đội tuyển Olympic VN rơi vào bảng B đầy khó khăn với trận ra quân gặp Mông Cổ dễ thở nhưng hai đối thủ sau nhiều thách thức gồm Olympic Iran và Olympic Saudi Arabia. Để tái lập chiến tích vào bán kết như kỳ ASIAD 18 gần như bất khả thi, khi các đội bóng lớn châu Á đều chuẩn bị thành phần rất mạnh, nên mục tiêu của thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn rất khiêm tốn là hoàn thiện mình qua từng trận đấu.

“Tôi cũng mong muốn chọn cầu thủ tốt nhất cho ASIAD 19. Nhưng với theo định hướng chiến lược về phát triển cầu thủ trẻ của VFF, chúng tôi phải chọn cầu thủ phù hợp. Nhiệm vụ cốt lõi của chúng tôi ở sân chơi này là cách thể hiện đấu pháp, sự tiến bộ trong mỗi trận của các cầu thủ, nhằm đánh giá bóng đá VN đang nằm ở đâu, trình độ như thế nào” - ông Tuấn bày tỏ.

Tuyến cầu thủ kế thừa cho đội tuyển quốc gia

Trước những thông tin lao xao về việc đội tuyển trẻ do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt có triết lý bóng đá khác với ông Troussier, ông thầy trẻ người Khánh Hòa đính chính lối chơi của đội ông cũng tương đồng với lối chơi của HLV Troussier dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Và lứa cầu thủ phần đông dưới 20 tuổi tham dự ASIAD chính là nguồn dự trữ chất lượng cho đội hình tương lai của HLV người Pháp.

Ông Hoàng Anh Tuấn chỉ ra hạn chế về độ tuổi của các học trò có thể sẽ gây áp lực cho họ rất nhiều khi đụng độ những đối thủ đã mạnh hơn lại còn tận dụng tối đa quyền bổ sung lực lượng trên 24 tuổi. Vì thế, các cầu thủ trẻ VN phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành yêu cầu của ban huấn luyện.

Mục tiêu lớn nhất của Olympic VN không phải là thành tích cụ thể ở ASIAD mà qua sân chơi lớn này sẽ giúp cầu thủ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm.

HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ: “Chúng tôi muốn tốt hơn cho đội tuyển quốc gia khi các cầu thủ trẻ tuân thủ đấu pháp và lối chơi kiểm soát bóng. Dĩ nhiên, chúng tôi không thể áp đặt kiểu đá của mình trước các đối thủ quá mạnh nhưng cầu thủ phải hiểu và chơi đúng ý đồ của ban huấn luyện. Nếu chơi tốt và lên tuyển quốc gia, họ chắc chắn hòa nhập rất nhanh mà HLV Troussier cũng không mất thời gian chỉnh sửa. Chúng tôi không đặt mục tiêu cụ thể cho Olympic VN nhưng cần họ thể hiện những gì tốt nhất mình có”.

Buổi tập đầu tiên ở Hàng Châu

Sáng 17-9, đội tuyển Olympic VN sau khi đến Hàng Châu đã tập các bài phục hồi do chuyên gia thể lực Jose Brandi Regato Neto hướng dẫn và họp chuyên môn. Chiều cùng ngày, toàn đội có buổi tập đầu tiên trên sân Zhejiang University of Finance & Economics East Athletics, nằm cách nơi đóng quân 19 km. Ông Tuấn cho biết mọi điều kiện ăn ở, sinh hoạt tại khách sạn Grand New Century rất tốt.

Môn bóng đá nam tại ASIAD 19 có 23 đội tuyển Olympic góp mặt trong sáu bảng đấu (năm bảng bốn đội và một bảng ba đội). Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở bảng B lần lượt gặp Olympic Mông Cổ (ngày 19-9), Iran (ngày 21-9) và Saudi Arabia (ngày 24-9). TT