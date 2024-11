Ông Netanyahu nhận trách nhiệm loạt vụ nổ máy nhắn tin, bộ đàm ở Lebanon 11/11/2024 07:57

Trong cuộc họp nội các hàng tuần hôm 10-11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lần đầu tiên thừa nhận rằng Israel đứng sau vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm nhắm vào nhóm Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở Lebanon hồi tháng 9.

“Chiến dịch cho nổ máy nhắn tin và việc loại bỏ [lãnh đạo Hezbollah Hassan] Nasrallah đã được thực hiện bất chấp sự phản đối của các quan chức cấp cao trong cơ quan quốc phòng và những người chịu trách nhiệm về họ trong bộ máy chính trị” - tờ The Times of Israel dẫn lời ông Netanyahu phát biểu trong cuộc họp nội các.

"Ông Benjamin Netanyahu ngày 10-11 xác nhận đã bật đèn xanh cho chiến dịch nổ máy nhắn tin tại Lebanon" - ông Omer Dostri, phát ngôn viên của Thủ tướng Israel xác nhận lời phát biểu trên của ông Netanyahu với hãng tin AFP.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lần đầu tiên thừa nhận rằng Israel đứng sau loạt vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm nhắm vào nhóm Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở Lebanon hồi tháng 9. Ảnh: AFP

Theo The Times of Israel, lời thừa nhận của ông Netanyahu được đưa ra trong động thái nhằm chỉ trích ngầm giới lãnh đạo quân sự và cơ quan tình báo Israel, cũng như Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là Yoav Gallant - người đã bị ông Netanyahu sa thải hôm 5-11 vừa qua do bất đồng kéo dài.

Trước đó, vào ngày 17-9, số lượng lớn máy nhắn tin của Hezbollah trên khắp Lebanon phát nổ khiến 12 người chết, gần 3.000 người bị thương. Một ngày sau, một lượng lớn bộ đàm của các thành viên Hezbollah cũng phát nổ, khiến 20 người chết và hơn 450 người bị thương.

Chính quyền Lebanon, nhóm Hezbollah và Iran cáo buộc Israel đứng sau loạt vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm, song phía Israel chưa từng xác nhận hay phủ nhận trách nhiệm của mình cho đến nay. Israel sau đó tăng cường không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon, ám sát hàng loạt quan chức cấp cao của Hồi giáo vũ trang này, trong đó có lãnh đạo Hassan Nasrallah.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, Thủ tướng Netanyahu cũng cho biết ông đã có ba lần đối thoại "rất tốt đẹp và rất quan trọng" trong những ngày gần đây với Tổng thống Mỹ vừa đắc cử Donald Trump, nhằm mục đích "củng cố liên minh vững chắc giữa Israel và Mỹ", đồng thời cho biết sẽ "chống lại mọi mối đe dọa, trong đó mối đe dọa từ Iran là ưu tiên hàng đầu”, theo đài CNN.

"Chúng tôi nhìn nhận mối đe dọa từ Iran ở mọi khía cạnh và mối nguy hiểm mà nó gây ra. Chúng tôi cũng nhìn thấy những cơ hội lớn trước Israel – trong hòa bình và mở rộng, và trong các lĩnh vực khác" - ông Netanyahu nhấn mạnh tại cuộc họp.